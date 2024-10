Medida A: Impuesto a las ventas para financiar programas para personas sin hogar en el condado de Los Ángeles

Lo que debes saber ¿Recuerda la Medida H en la boleta electoral del condado de Los Ángeles de 2017? En las elecciones de 2024 se les pedirá a los votantes que aprueben un nuevo impuesto a las ventas para financiar una gama aún más amplia de programas para combatir la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles.

La Medida A derogaría y reemplazaría el impuesto aprobado por la Medida H por uno más grande.

La Medida A proporcionaría al condado alrededor de mil millones de dólares anuales al derogar el impuesto sobre las ventas existente de un cuarto de centavo.

Los votantes del condado de Los Ángeles considerarán un nuevo impuesto a las ventas con ramificaciones significativas para los recursos dedicados a la mayor población de personas sin hogar en California.

Si se aprueba, la Medida A le proporcionaría al condado alrededor de mil millones de dólares anuales al derogar un impuesto a las ventas de un cuarto de centavo existente y reemplazarlo por un impuesto a las ventas de medio centavo. El dinero recaudado se destinaría a combatir la crisis de las personas sin hogar mediante la provisión de refugios, viviendas y otros servicios.

Si no se aprueba, el impuesto que actualmente financia muchos servicios para personas sin hogar del condado expiraría en 2027.

Esto es lo que debe saber sobre la Medida A del condado de Los Ángeles.

Primero, cómo llegamos hasta aquí.

En 2017, los votantes del condado de Los Ángeles aprobaron un impuesto a las ventas de un cuarto de centavo llamado Medida H, con el 69 por ciento de los votantes apoyando la medida. El dinero del impuesto se destinó a programas diseñados para abordar la crisis de personas sin hogar de la región, como sacar a las personas de los campamentos de personas sin hogar y llevarlas a refugios. Los fondos de la Medida H han ayudado a trasladar a más de 42,000 personas a viviendas permanentes y a 80,500 a viviendas temporales, según la Oficina del Director Ejecutivo del condado.

La Medida A derogaría y reemplazaría el impuesto aprobado por la Medida H con uno más grande que se utilizaría para financiar una gama más amplia de recursos, como la construcción de nuevas viviendas asequibles.

Los partidarios dicen que la crisis de las personas sin hogar empeoraría si la Medida H expira sin un reemplazo. Dicen que si todos los servicios de la Medida H perdieran la financiación, la falta de vivienda sin refugio podría aumentar en un 28 por ciento, según los datos del recuento de personas sin hogar de 2024 proporcionados por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles.

Aproximadamente un tercio de los fondos de la Medida A se destinarían a la nueva Agencia de Soluciones para Viviendas Asequibles del Condado de Los Ángeles para nuevas viviendas y servicios que ayuden a las personas a evitar el desalojo y la ejecución hipotecaria. La mayor parte del dinero restante se destinaría a servicios para personas sin hogar.

Dos nuevos organismos de supervisión establecerían objetivos para los programas.

Partidarios y opositores de la Medida A

Entre los partidarios de la medida se encuentran organizaciones sin fines de lucro locales como las sucursales de United Way y Habitat for Humanity en el área de Los Ángeles, varios sindicatos, California Community Foundation, Western States Carpenters, Liberty Hill Foundation y otros grupos.

Los críticos dicen que ya se ha gastado dinero en la crisis de las personas sin hogar con pocos resultados. La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, que escribió la declaración oficial en oposición a la Medida A, dijo que un aumento de impuestos no es la mejor manera de salir de la crisis de las personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Los opositores argumentan que Los Ángeles no ha visto un rendimiento suficiente del impuesto a las ventas pagado bajo la Medida H después de siete años, entonces, ¿por qué intentarlo nuevamente con un impuesto mayor?

"La Medida A aumenta el impuesto a las ventas en más de mil millones de dólares por año, de forma permanente, para pagar los mismos programas fallidos para personas sin hogar que han desperdiciado más de tres mil millones de dólares desde 2017", dijo la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis en un comunicado. "Los precios ya son demasiado altos, y también lo es el impuesto a las ventas, que actualmente supera el 10% en muchos lugares. Vote No a la Medida A".

La Medida A se presentó a votación por iniciativa ciudadana, lo que significa que está exenta de la mayoría de dos tercios requerida para los impuestos iniciados por el gobierno. Se requiere una mayoría simple para que la medida sea aprobada.

