“Turquía es como California”: zonas de fallas geológicas que causarían terremotos de gran magnitud

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes a Turquía y Siria dejando miles de personas muertas y otras tantas heridas. La sismóloga Lucy Jones habló sobre el impacto de este terremoto y cómo estar preparados en California.

El estado de California hace parte de la zona conocida como “Anillo de fuego”, la cual está repleta de fallas geológicas. La también conocida Placa del Pacífico “es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo”, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

En una entrevista con la Doctora Lucy Jones, la reconocida sismóloga de Caltech, dijo “Turquía es como California, podemos ver fallas grandes y obvias, y se mueven bastante a menudo. Turquía tiene una historia de terremotos más intensa que la de California. Esto no es una sorpresa en absoluto, pero por cada terremoto no podemos decirte exactamente cuándo ocurrirá el más fuerte”.

La falla que fue afectada en Turquía “es muy similar a la falla de San Andrés”, dijo Jones y agregó que “tenemos muchos de este tipo de fallas como en Turquía. Tenemos grandes fallas transformantes, son verticales, se mueven de modo paralelo, y la falla normalmente se mueve hacia la superficie en los terremotos más fuertes, lo que significa que estás literalmente sobre el terremoto que subió a la superficie. Por eso el movimiento que tenemos cerca de las fallas de este tipo es extremo”.

Además, el sur de California es catalogado como una de las zonas con el mayor riesgo de terremotos de todo Estados Unidos. Situada “en la placa del Pacífico de América del Norte en el Big Bend de la falla de San Andrés, el sur de California tiene más de 300 fallas capaces de producir terremotos de magnitud 6 y mayores”, según el USGS.

Este “conjunto de fallas, que afecta a más de 20 millones de habitantes de las áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Diego, presenta el mayor riesgo urbano en los Estados Unidos”, agregó el USGS.

Jones enfatizó que en comparación con el terremoto de Northridge que sacudió a California en 1994, el terremoto en Turquía y Siria, fue “un terremoto de magnitud de 7.8, aproximadamente 50 veces más energía liberada que la magnitud de 6.7 del terremoto de Northridge, y se debe a que está en una falla mucho más larga”.

Jones agregó que “si usted estuvo en Northridge o en Chatsworth, probablemente recibió una sacudida tan intensa como la que recibieron allí, pero en Turquía recibieron esa sacudida fuerte durante más tiempo y tal vez cuatro millones y medio de personas recibieron sacudidas de intensidad 7”.

El devastador terremoto ocurrido en Turquía y Siria ha desplomado edificios enteros y ha dejado en estado de emergencia a gran parte de los países.

En cuanto a infraestructura, Jones dijo que “Turquía sigue los códigos de construcción internacionales al igual que nosotros, y tiene muy buenos ingenieros sísmicos. La pregunta de por qué hemos visto caer tantos edificios: una es qué edad tenían, si eran edificios más antiguos que se construyeron antes de que se implementaran los códigos”.

En segundo lugar, Jones dijo que seguramente hay aprendizajes que dejará este terremoto. “Estoy segura que hay ingenieros que van a ir a Turquía a aprender y tratar de entender porque se cayeron los edificios y si hubo fallas en los diseños”, agregó Jones.

Esta entrevista apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to see the interview in English.