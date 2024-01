Temblor de magnitud 4.4 frente a la costa del sur de California sacude partes de Los Ángeles

Un temblor con una magnitud preliminar de 4.5 sacudió el área al sur de la isla Catalina en el Océano Pacífico la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Se reportaron temblores, alrededor de las 2:44 a.m., en Los Ángeles, Redondo Beach, Paramount y otras comunidades cercanas.

El sismo tuvo su epicentro a unas 60 millas al sur de Avalon y a unas 13 millas de profundidad.

No hubo informes de daños o heridos.

