Sismo de magnitud 3.5 sacude partes del Inland Empire

Un sismo de magnitud 3.5 fue reportado la madrugada del viernes cerca de Aguanga en el condado de Riverside.

El sismo, ocurrido alrededor de las 6:30 a.m., se produjo a 6,8 millas al sur de Aguanga y a 19,7 millas al este sureste de Temecula. Tenía aproximadamente una milla de profundidad.

Se reportaron temblores en Aguanga, Valley Center, Escondido, Temecula, Murrieta, Hemet, Palm Springs y otros lugares.

