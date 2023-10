Experimente un terremoto de magnitud 7.0 con un simulador en la Calle Olvera

La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) llevará el simulador a varias ciudades del estado.

El simulador se instalará en la calle Olvera el próximo 17 de octubre.

“California ha liderado durante mucho tiempo a la nación en esfuerzos innovadores de preparación para desastres. Durante el Great ShakeOut de este año, queremos alentar a todos los californianos a tomar medidas para mantenerse a sí mismos y a sus familias seguros”, dijo la directora de Cal OES, Nancy Ward.

Esto se produce días antes del Great Shake Out en California, que tendrá lugar el jueves 19 de octubre en la mañana. Ese día se llevarán a cabo simulacros de terremotos en todo el estado.

Este recorrido de siete paradas es parte de un esfuerzo para preparar a los residentes de California en caso de una emergencia.

“Lo primero que debes hacer es crear un kit de emergencia”, dijo José Lara de Cal OES. Estos kits de emergencia deben incluir alimentos, agua, medicamentos y cualquier papeleo importante.

El simulador estará en la calle Olvera, desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m., afuera del Museo de Justicia Social.

En caso de un terremoto, Cal OES recuerda a los residentes algunas acciones para salvar vidas:

Dentro de una instalación o casa : Agáchese, cúbrase y sujétese

: Agáchese, cúbrase y sujétese En un automóvil : deténgase, y ponga el freno de mano.

: deténgase, y ponga el freno de mano. En la cama : Colóquese boca abajo y cúbrase la cabeza con una almohada.

: Colóquese boca abajo y cúbrase la cabeza con una almohada. Al aire libre: Manténgase alejado de los edificios, no entre.

Para obtener más información sobre cómo prepararse para un desastre, visite el sitio web de Cal OES.

