Qué ha cambiado desde el terremoto de Northridge de 1994

Lo que debes saber Ha pasado más de un cuarto de siglo desde el terremoto de Northridge del 17 de enero de 1994.

El terremoto de la madrugada se centró en el Valle de San Fernando de SoCal, pero el temblor se sintió en toda la región.

En los años transcurridos desde entonces, la amenaza de los terremotos sigue siendo parte de la vida en el sur de California, pero ha habido cambios significativos en la seguridad, la investigación y la tecnología.

En las casi tres décadas desde el terremoto de Northridge del 17 de enero de 1994, ha habido un impulso hacia el progreso, a veces frustrantemente lento, en todo, desde hacer que los edificios sean más seguros hasta aumentar la capacidad general de la sociedad para hacer frente a las amenazas sísmicas.

A continuación, un vistazo a algunos de los cambios, las lecciones aprendidas y los esfuerzos de seguridad a raíz de uno de los peores desastres naturales de los Estados Unidos.

Simulacro anual de protección contra terremotos

En 2008, un simulacro de terremoto anual conocido como Great ShakeOut comenzó en el sur de California para enseñar la técnica básica de seguridad de "dejarse caer, cubrirse y aferrarse". Basado en un escenario de un terremoto de magnitud 7.8 en el extremo sur de la poderosa falla de San Andrés, el simulacro se ha extendido a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Ordenanza de modificación obligatoria

En 2015, Los Ángeles promulgó una ordenanza de modificación obligatoria de los edificios más vulnerables de la ciudad destinada a prevenir la pérdida de vidas en los principales terremotos. Cubrió aproximadamente 13,500 edificios de "pisos de construcción suave" como Northridge Meadows y unos 1,500 edificios con construcción de "concreto reforzado no dúctil".

La ordenanza, sin embargo, permitió un proceso que abarcó siete años para la modernización de edificios de pisos blandos y 25 años para edificios de concreto reforzado no dúctil.

Evolución del modelo de fallas

Investigadores pueden documentar mejor las fallas en el área de Los Ángeles, lo que la sismóloga, la Dra. Lucy Jones, denominó una "exploración CAT" de la cuenca de Los Ángeles.

Los modelos permitieron a los investigadores estudiar la falla de Oakridge, una falla más grande que aparece en el condado de Ventura.

“Podríamos comenzar a ver que Northridge no era solo una pequeña falla localizada”, dijo Jones a la estación hermana NBC4.

“Hasta Northridge, hubiéramos dicho que no podía haber un terremoto tan grande en una falla ciega, que si es una falla lo suficientemente grande como para provocar un gran terremoto, tiene que llegar hasta el servicio. Tuvimos que revisar esa idea".

Mejores pasos a desnivel en autopistas

Una gran inversión en la modernización de pasos elevados significa que esas estructuras deberían resistir mejor en un terremoto. Pero no es igual para todos los puentes.

"Probablemente no veremos un colapso de la autopista", dijo Jones. "Caltrans ha invertido $10 millones en la modernización de puentes de autopistas debido a Loma Prieta y Northridge. Es muy posible que veamos un colapso de los puentes del condado y de la ciudad porque no tienen nada de ese dinero".

Sistema de alerta temprana

El año pasado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció que su nuevo sistema de alerta temprana de terremotos en la costa oeste estaba listo para un amplio uso por parte de empresas, servicios públicos, sistemas de transporte y escuelas después de años de desarrollo y pruebas de prototipos.

El sistema detecta el inicio de un terremoto y envía alertas que pueden emitir advertencias desde varios segundos hasta un minuto antes de que llegue el temblor, según la distancia desde el epicentro. Ese tiempo puede ser suficiente para reducir la velocidad de los trenes, detener los procesos industriales y permitir que los estudiantes se metan debajo de los escritorios.

"Puede trazar una línea directa desde Northridge hasta lo que estamos haciendo con la alerta temprana", dijo Jones.

"Debido a que el sistema falló en Northridge, obtuvimos más dinero. Debido a esos problemas, obtuvimos una gran cantidad de dinero para mejorar esas computadoras. Lo hemos acelerado hasta el punto de que, a veces, la información llega antes de que ocurra el temblor, en comparación con los meses para obtener esa información en 1995".

Aplicación de alerta temprana de Los Ángeles

Los Ángeles presentó una aplicación móvil 25 años después de Northridge que utiliza el sistema de alerta temprana para alertar a los residentes del condado de Los Ángeles cuando hay un terremoto de magnitud 5.0 o mayor. En 2021, esa aplicación original fue reemplazada por la aplicación de alerta MyShake.

Otra tecnología digital

Los Ángeles Economic Development Corporation también publicó una guía dirigida a ayudar a las empresas a minimizar las interrupciones causadas por grandes terremotos, aprovechando las tecnologías de la información como la nube digital para mantener a una empresa en funcionamiento incluso si sus sistemas físicos están destruidos o son inaccesibles.

