La sorprendente profecía de Bill Gates que podría cumplirse pronto

El multimillonario Bill Gates dijo una profecía que podría cumplirse en el 2025.

El fundador de Microsoft dijo en su blog personal, Gates Notes, que se viene “una era autónoma” que afectará la manera en que conducimos nuestros vehículos.

“Siempre me han gustado los coches. Conducir un coche es divertido y, al mismo tiempo, meditativo”, expresó Gates en su blog.

“Estoy emocionado por el día en que pueda entregar el control de mi auto a una máquina”, añadió.

Gates auguró una nueva era donde los seres humanos serán desplazados de la tarea de manejar los autos. “Ese día llegará más pronto que tarde”, vaticinó Gates.

“Hemos logrado enormes avances en materia de vehículos autónomos en los últimos años y creo que llegaremos a un punto de inflexión en la próxima década", dijo en su blog.

"Cuando eso ocurra, los vehículos autónomos cambiarán el transporte de forma tan radical como el ordenador cambió el trabajo de oficina”.

A juicio de Gates, la inteligencia artificial dio un gran salto en cuanto a la manera en que conducimos nuestro vehículos y pronto estará disponible para tomar el lugar de los humanos al frente del volante en transportes de larga distancia y vehículos comerciales.

"Recientemente tuve la oportunidad de probar un vehículo fabricado por la empresa británica Wayve, que tiene un enfoque bastante novedoso. Mientras que muchos vehículos autónomos solo pueden circular por calles que han sido cargadas en su sistema, el vehículo Wayve funciona más como una persona. Puede conducir por cualquier lugar por el que pueda conducir un ser humano", remarcó en su blog.

"Cuando te pones al volante de un coche, confías en el conocimiento que has acumulado en todos los demás viajes que has hecho. Por eso sabes qué hacer en una señal de stop, incluso si nunca has visto esa señal en esa carretera específica antes. Wayve utiliza técnicas de aprendizaje profundo para hacer lo mismo".

"El algoritmo -continuó Gates- aprende con el ejemplo. Aplica lecciones adquiridas en muchas simulaciones y conducción en el mundo real para interpretar su entorno y responder en tiempo real".

"El resultado fue un viaje memorable. El coche nos llevó por el centro de Londres, que es uno de los entornos de conducción más desafiantes que se puedan imaginar, y fue un poco surrealista estar en el coche mientras esquivaba todo el tráfico. (Como el coche todavía está en desarrollo, teníamos una conductora de seguridad en el coche por si acaso, y ella asumió el control varias veces)".