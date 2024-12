CNBC: Una mujer de 104 años revela “la clave” para una vida larga y feliz

Erline Dennis, de 104 años, fue maestra durante casi 40 años. Aunque han pasado décadas desde que se jubiló, Dennis todavía tiene un impacto en sus antiguos alumnos. Muchos de los niños a los que enseñó en ese entonces son ahora adultos mayores, según Fox 8.

“De vez en cuando, veo a alguien que no he visto en años. Puede que yo lo haya olvidado, pero ellos no. Recuerdan muy bien”, dijo Dennis al canal.

Nacida el 2 de julio de 1920 en Winston-Salem, Carolina del Norte, Dennis permanece en su estado natal. Reside en High Point, donde enseñó durante muchos años, según The High Point Enterprise.

Mantener a la familia, los amigos e incluso a esos antiguos alumnos en su vida es de extrema importancia para Dennis, y es una habilidad que agradece que sus amigos le recuerden que debe fortalecer.

“Seguir siendo activa tanto como puedas y con las [personas] que te rodean, esa es la clave, creo”, dijo a Fox 8.

El esfuerzo que Dennis pone en esas conexiones probablemente contribuya a su vida larga y satisfactoria. Mantener relaciones positivas, o lo que los investigadores de la longevidad llaman aptitud social, es lo principal que nos hace sentir más felices y vivir más tiempo, según un estudio de Harvard de décadas de duración.

Dennis tiene una comunidad enorme y comprometida. En su cumpleaños número 100 en 2020, sus amigos y familiares, así como muchas personas de la comunidad de High Point, organizaron un desfile de cumpleaños en automóvil para ella.

Antes del desfile, se celebró una recepción para Dennis: asistieron el alcalde, el sheriff, el comisionado del condado y un representante estatal, informó WFMY News 2 en ese momento.

En 2023, Dennis todavía estaba activa en su iglesia, de la que era miembro fundador, y en la Hermandad Delta Sigma Theta, Incorporated. Es miembro de oro de su hermandad, lo que significa que ha sido miembro durante más de 50 años.

Los amigos de Dennis la describen como una mujer decidida. Su amiga Evelyn Williams le dijo a Fox 8: “Siempre estaba lista para hacer lo que tenía que hacer”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Renée Onque para nuestra cadena hermana NBC.com. Para más de NBC News entra aquí