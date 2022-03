Retiran del mercado dos productos hidratantes Jergens por posible riesgo de bacterias

La compañía detrás de Jergens Ultra Healing Moisturizer está retirando un par de sus productos por la posible presencia de bacterias dañinas.

Kao USA Inc. dijo que ciertos lotes de sus productos de 3 y 10 onzas podrían contener la presencia de Pluralibacter gergovia, que Kao describió como que generalmente representa "un riesgo médico pequeño para las personas sanas", pero podría hacer que las personas con sistemas inmunitarios debilitados u otros problemas de salud más expuestos a infecciones.

El retiro incluye esos dos tamaños de botellas de humectantes fabricados el año pasado entre el 1 y el 18 de octubre, dijo la compañía, instando a los clientes a evitar usar la loción por precaución.

La compañía dijo en un comunicado que está trabajando con socios para mejorar sus procedimientos de limpieza y desinfección para evitar problemas similares en el futuro.

Los códigos de lote de la loción se encuentran en la parte posterior de las botellas de 3 onzas y en la parte inferior de los envases de 10 onzas. Los códigos de lote afectados para el tamaño de 3 onzas son ZU712851, ZU712871, ZU712911, ZU722881, ZU712861, ZU712881 y ZU722851. Los códigos de lote para el tamaño de 10 onzas son ZU722741, ZU722781, ZU732791, ZU732811, ZU722771, ZU732781, ZU732801 y ZU732821.

Se pueden encontrar más detalles sobre las botellas afectadas por el retiro en el sitio web de la FDA como parte del anuncio de la compañía.

Kao dijo que cualquier persona que tenga un artículo del lote retirado debe llamar a su centro de atención al consumidor para obtener un cupón de producto gratuito al 800-742-8798 o enviar un correo electrónico a consumidor@kao.com.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.