Lo que sucede en tu cerebro cuando tienes miedo, según la ciencia

Imagínate esto: estás caminando solo una noche por una calle oscura después de salir de una fiesta de Halloween. No hay nadie alrededor y el entorno es inquietantemente silencioso. Entonces, de repente, escuchas un crujido y un fuerte ¡CLANG! de un callejón a tu lado.

El ruido no era una amenaza real: sólo un mapache hurgando en un cubo de basura. Pero tu corazón rápidamente, respiras con más fuerza que momentos antes y de repente te sientes hiperconsciente de cada sombra.

¡Felicidades! Acabas de familiarizarte con tu sistema nervioso. Te explicamos qué es y qué tiene que ver con sentir miedo.

QUÉ ES EL SISTEMA NERVIOSO

Al igual que tu sistema digestivo, tu sistema nervioso es solo una parte de tu cuerpo, compuesto por una variedad de órganos, todos trabajando juntos para cumplir algún propósito que lo mantiene vivo.

A pesar del nombre, tu sistema nervioso no solo regula si te sientes nervioso; tiene que ver con los nervios y con cómo tu cerebro envía señales a tu cuerpo.

"Hay muchas funciones en nuestro cuerpo que son automáticas", dijo a News4 Gabriela Romo, psicoterapeuta con sede en Chevy Chase, Maryland.

"Nunca pensamos en digerir los alimentos, nunca pensamos en respirar o en los latidos de nuestro corazón", explicó.

El sistema nervioso controla qué sucede automáticamente y cómo. Está dividido en dos modos, y sólo un modo puede estar activo a la vez, algo así como un interruptor de luz.

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO VS. PARASIMPÁTICO

Está el sistema nervioso parasimpático, que se activa cuando estás en situaciones seguras que te permiten descansar y seguir con la vida diaria.

Luego está el sistema nervioso simpático, que está activo durante las emergencias.

"Se trata más de una respuesta de lucha o huida, cuando tenemos que responder a una amenaza o un ataque", dijo Romo.

¿QUÉ HACE TU SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO CUANDO TIENES MIEDO?

El sistema nervioso simpático se activa cuando sucede algo que activa la amígdala cerebral. La amígdala es una pequeña parte del cerebro, en lo profundo del medio, que regula las respuestas instintivas y las emociones, incluido el miedo.

Cuando tu amígdala cerebral se activa porque viste o escuchaste algo que podría ser una amenaza, como un mapache tirando un bote de basura en la oscuridad o alguien corriendo hacia ti, tu cerebro le dice a tu cuerpo que libere hormonas del estrés.

Esas hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, provocan una respuesta "casi instantánea", según la Universidad de Harvard.

Luego, dijo Romo, "vemos cambios en el cuerpo, como que nuestro corazón late con fuerza, aumentamos nuestra respiración, nuestros vasos sanguíneos se dilatan".

Se bombea más sangre a través de las venas y usted respira más rápido, enviando más oxígeno con ella. El oxígeno adicional que llega a tu cerebro te permite ver y comprender mejor tu entorno.

Básicamente, toda la respuesta inunda tu cuerpo con energía adicional, por lo que estás listo para enfrentar la amenaza percibida. Y a menudo sucede tan rápido que su cerebro pensante no procesa completamente lo que sucedió hasta que ya ha entrado en acción.

Si asustarse hace que su cerebro pise el acelerador que es el sistema nervioso simpático, tu sistema nervioso parasimpático actúa como los frenos, según Harvard.

Una vez que la amenaza ha pasado, tu sistema nervioso parasimpático interviene para regular tu cuerpo y cerebro a niveles normales.

¿LUCHAR, HUIR O CONGELARSE?

Es posible que haya oído hablar antes de la respuesta de "luchar o huir". Es una forma sencilla de referirse a la respuesta fisiológica que tiene tu cuerpo cuando estás amenazado, dijo Romo. Y ambas respuestas se reducen a la supervivencia.

Luchar

"Básicamente, pelear es cuando tu cuerpo dice: '¿Sabes qué? Puedo superar este peligro'", dijo Romo.

Esos instintos rápidos en lo profundo de tu cerebro te dicen que la mejor manera de actuar es, literalmente, luchando para salir. Tus pupilas se dilatan para que puedas ver mejor, tus músculos se tensan preparándose para el uso e incluso puedes sentir la necesidad de golpear. (Esta es la razón por la que los desafortunados actores de casas embrujadas a veces son golpeados).

Huir

Huir, por otro lado, es cuando tu cuerpo te dice que salgas de allí.

"Es como si tu cuerpo te dijera: '¿Sabes qué? No puedo superar este peligro'", dijo Romo. "Entonces, tu cuerpo, la forma en que responde es como obtener toda la energía de nuestras piernas para que podamos correr muy rápido".

Es posible que sus manos "se sientan muy entumecidas" o que, en general, se sienta atrapado y sienta la necesidad de huir, añadió.

Congelarse

La respuesta de congelación generalmente llega antes de que los otros dos entren en acción o después de que no hayan funcionado.

"Es como si dijéramos básicamente, está bien, no puedo luchar contra eso, no puedo huir, simplemente me congelo", dijo Romo. "Simplemente entro en este estado de no poder moverme, simplemente me quedo aquí".

La opinión generalizada solía ser que congelarse era que el cuerpo se rindiera. Pero estudios científicos más recientes muestran que ese no es el caso, afirmó Romo.

"En cierto modo, comenzamos a percibir más sobre el medio ambiente, para poder planificar y pasar a la acción", dijo Romo.

Puedes congelarte para que tu cerebro pueda ganar tiempo, captar más de tu entorno y decidir si luchar o si huir funcionará mejor. También puedes congelarte después de que luchar o huir dejen de funcionar, para ganar tiempo hasta que la amenaza desaparezca o haya una oportunidad para actuar nuevamente.

Las tres son respuestas involuntarias e instintivas, y todo el mundo es capaz de cada respuesta. También son primitivos y provienen de épocas en las que los humanos antiguos enfrentaban más peligro físico a diario.

Esa es parte de la razón por la que tu cerebro y tu cuerpo reaccionan tan rápido, antes de que puedas pensar demasiado en ello.

"Se trata de supervivencia", dijo Romo. "Sin estas respuestas, nuestra especie habría desaparecido. Así que son respuestas muy automáticas. No podemos controlar cómo nos sentimos en ese sentido".

LA ANSIEDAD ES UN "ESTADO PERMANENTE DE MIEDO"

Tener ansiedad crónica no es lo mismo que ver una película de terror o asustarse en una casa encantada.

Pero a nivel fisiológico, son bastante parecidos, dijo Romo, con "nuestro corazón palpitando, sudando, ya sabes, luchando o huyendo".

Pero asustarse una vez por un ruido fuerte o algo que salta hacia uno "es más inmediato" y biológico, dijo. "Mientras que con la ansiedad, es más una reacción a nuestras emociones".

Alguien con ansiedad, en una situación que no es peligrosa, podría estar muy consciente de "la posibilidad de peligro", buscando factores que le recuerden amenazas o problemas anteriores, dijo Romo.

Si esa respuesta del sistema nervioso simpático está muy activa durante un largo período de tiempo, "vemos que la amígdala (cerebral), por ejemplo, se hace más grande y que las hormonas del estrés se liberan todo el tiempo", lo que lleva a la ansiedad crónica y "esta estado de alerta."

"Y ahora [la persona ansiosa está] en un estado permanente de miedo", dijo Romo, en lugar de un cambio temporal al sistema nervioso simpático, antes de que el interruptor vuelva al sistema nervioso parasimpático relajado.

(Los tratamientos para la ansiedad pueden ayudar a controlar la respuesta al miedo de tu cuerpo y tu cerebro).

¿POR QUÉ NOS GUSTA ASUSTARNOS?

Probablemente tengas al menos un amigo que sea adicto a las películas de terror, listo para jugar todos los videojuegos espeluznantes y arrastrar al grupo a cada casa embrujada que se abra antes de Halloween. Incluso tú podrías ser ese amigo.

Pero si asustarse es la respuesta de emergencia del cuerpo, y en el momento resulta aterrador, ¿Por qué algunas personas lo encuentran divertido?

Una gran parte de la diversión es que las casas encantadas, las películas de terror y cosas similares ponen el miedo en un ambiente controlado, dijo Romo. Aún reaccionas al estrés con adrenalina, pero nunca estás en peligro real, por lo que es reconfortante mantenerse a salvo.

Y una vez que termine, es posible que te sientas mejor que antes.

"Hemos visto que... después de que termina, hay un estado de ánimo elevado", dijo Romo. "Sentimos esta emoción. Puede ser catártica y es una especie de purga, como malos sentimientos y ansiedades. Y por eso alivia la tensión", explicó.

Entonces, la próxima vez que estés tan estresado que tengas ganas de gritar, esa podría ser exactamente la respuesta que tu cerebro y tu cuerpo necesitan para sentir que la amenaza ha pasado.