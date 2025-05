California prometió impulsar la salud mental en las escuelas. ¿Qué se ha logrado hasta ahora?

California realizó una enorme inversión única en salud mental juvenil durante la pandemia de COVID-19, a medida que las tasas de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios aumentaron entre niños y adolescentes. Una parte del plan estatal incluía una manera de mantener el flujo de fondos para las escuelas que deseaban ampliar los servicios de salud mental para los estudiantes.

Este plan implicaba permitir que las escuelas primarias y secundarias y las universidades cobraran a Medi-Cal y a los seguros médicos privados por la atención de salud conductual brindada en el campus. Este cambio les permitiría brindar más servicios y contratar más personal de salud mental.

Sin embargo, esta iniciativa, una de las primeras de su tipo en el país, ha tenido un comienzo lento, lo que ha retrasado la asignación de fondos y recursos para que las escuelas ayuden a los estudiantes con problemas de salud mental. Solo 14 distritos escolares y oficinas de educación de los condados han comenzado a facturar los servicios de salud conductual bajo el Programa de Tarifas de la Iniciativa de Salud Conductual para Niños y Jóvenes, según las autoridades sanitarias estatales.

Cuarenta y seis distritos escolares y oficinas de educación de los condados comenzaron el proceso de implementación en enero de 2024 y debían comenzar a facturar en julio pasado. Un total de 494 distritos escolares, oficinas de educación de los condados y universidades se han inscrito para participar en el nuevo programa de facturación.

Algunos funcionarios escolares están frustrados por los retrasos del programa. Afirman que el estado tardó en publicar las directrices y la capacitación necesaria para presentar reclamaciones por los servicios de salud mental prestados. Los funcionarios de las escuelas que contrataron personal de salud mental afirman que pronto podrían tener que despedir a los recién contratados porque los pagos por los servicios prestados no llegan como se esperaba. Esto significa que los estudiantes podrían perder el acceso a los servicios recién adquiridos.

“Hay muchas incógnitas y los plazos se siguen aplazando”, declaró Trina Frazier, superintendente adjunta de servicios estudiantiles de la Oficina de Educación del Condado de Fresno. “Y eso es realmente triste porque tiene mucho potencial”.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California, que supervisa la implementación del programa, informó a CalMatters en un correo electrónico que, si bien el objetivo era comenzar a facturar a mediados de 2024, “la escala y la complejidad de la implementación requerían ajustes para brindar mayor flexibilidad a las escuelas. Reformas importantes de este tipo requieren tiempo, coordinación e implementación gradual”, declaró el departamento en su correo electrónico.

El departamento afirmó que continúa trabajando con las escuelas para abordar cualquier desafío pendiente. Su nuevo objetivo es que el primer grupo de 46 distritos y oficinas de educación comience a facturar para finales del presente año escolar.

Un impulso para la salud mental en las escuelas

California y el país han experimentado un aumento en los trastornos de salud mental entre los estudiantes. Por ejemplo, alrededor de 284,000 niños y adolescentes de California padecen depresión mayor, y dos tercios de ellos no reciben tratamiento, según estimaciones estatales.

A pesar del lento inicio del nuevo programa de facturación escolar, se están llevando a cabo otras iniciativas de salud mental a través de otros componentes de la Iniciativa de Salud Conductual Infantil y Juvenil del estado, de $4.7 mil millones, que se lanzó en 2021. Ese dinero ha financiado aplicaciones de salud mental, campañas educativas y programas de capacitación para profesionales de la salud mental, entre otras iniciativas. Aproximadamente 400 millones de dólares de ese dinero se asignaron en forma de subvenciones únicas a instituciones educativas para contratar proveedores y prepararse para este nuevo programa de facturación.

En respuesta a los retrasos en el programa de facturación, un grupo de legisladores envió recientemente al gobernador Gavin Newsom una carta solicitando fondos puente que, según afirman, permitirían a las escuelas seguir desarrollando servicios de salud mental mientras el programa se pone en marcha. La carta no especifica un monto en dólares.

Durante los últimos 30 años, y a través de un programa independiente, las escuelas de California han podido obtener reembolsos de Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid para residentes de bajos ingresos, por ciertos servicios de salud física y mental. Sin embargo, desde hace tiempo existe una brecha para los niños con seguro privado. Este nuevo programa de facturación pretende abordar esta situación, además de permitir a las escuelas ampliar los tipos de servicios de salud mental que pueden ofrecer y cobrar.

Los expertos en salud mental consideran la escuela como un entorno ideal para que los niños reciban ayuda. Es donde pasan la mayor parte de la semana y, en general, se sienten seguros. También resuelve problemas logísticos, ya que las escuelas resuelven algunas posibles barreras para la atención, como el transporte a las citas, según Sarah Broome, consultora escolar de Medicaid. Además, los maestros y el personal ven a los niños a diario y pueden detectar cuándo algo no va bien.

Broome afirmó que los desafíos que enfrentan el estado y las escuelas al implementar este nuevo programa de tarifas son bastante predecibles, en parte porque lo que California está haciendo es nuevo. “Así que ni siquiera se trata de llamar a los estados de California y preguntarles: ‘¿Cómo lo lograron?’. Se está creando mucho sobre la marcha. Así que hay un verdadero sufrimiento”.

¿A qué se deben los retrasos?

Los legisladores estatales están escuchando a funcionarios locales frustrados por los retrasos en la facturación. La Oficina de Educación del Condado de Fresno presentó su primera solicitud de reembolso el 28 de febrero, pero hasta la semana pasada seguía enfrentando dificultades, según Frazier.

Frazier declaró a los legisladores en una audiencia la semana pasada que la implementación del programa “es como construir un avión mientras se vuela”.

En el Condado de Santa Clara, la oficina local de educación estableció 25 centros de bienestar en sus escuelas y contrató a 50 nuevos trabajadores de salud mental, incluyendo médicos clínicos y asesores de bienestar. Sin embargo, los retrasos llevaron a la oficina a notificar a su nuevo personal sobre posibles despidos, según explicó Amanda Dickey, directora ejecutiva de relaciones gubernamentales de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, a los legisladores durante la audiencia.

“Debido a que no recibimos el reembolso de una sola solicitud hasta 15 meses después (del inicio de la implementación del programa)... a partir de marzo nos vimos obligados a despedir a 27 de nuestros empleados. Es decir, 27 de los aproximadamente 50 que contratamos”, explicó.

Dickey informó a los legisladores que el estado y el administrador externo contratado para procesar las reclamaciones, Carelon Behavioral Health, no brindaron a las escuelas acceso ni capacitación sobre el software de facturación utilizado para presentarlas hasta finales del año pasado.

Mientras tanto, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles informó a CalMatters que uno de los desafíos ha sido recopilar la información del seguro médico de los estudiantes, una nueva tarea para las escuelas que requiere la cooperación de padres y cuidadores para compartir información sobre su plan de salud. (Según el estado, la atención de salud mental brindada en las escuelas bajo este programa no debería generar costos de bolsillo para las familias).

Tanya Ward, directora de proyectos de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, indicó que su oficina aún no ha presentado reclamaciones de salud mental bajo este nuevo programa, pero espera hacerlo a finales de este mes.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California atribuye los retrasos a una “curva de aprendizaje” tanto para el estado como para las escuelas.

Según el departamento, varios factores contribuyeron a los retrasos, incluyendo que algunas escuelas solicitaron modificaciones a los documentos contractuales para participar en el programa y que otras expresaron confusión sobre el proceso y necesitaron apoyo adicional.

El departamento indicó que los distritos pueden presentar solicitudes retroactivamente para fechas de servicio que se remontan al 1 de julio de 2024, siempre que se presenten antes del 30 de junio.

Los 14 distritos y oficinas de educación que ahora pueden presentar solicitudes están comenzando a hacerlo en mayor número, según informó Autumn Boylan, subdirectora de la Oficina de Asociaciones Estratégicas del departamento de salud estatal, a los legisladores en la audiencia de la semana pasada.

“Este es un cambio significativo para todo el sistema, y ​​cambios de esta magnitud toman tiempo”, declaró Boylan a los legisladores.

“Aún queda trabajo por hacer, pero creo que estamos avanzando”, concluyó.

Al testificar juntos en la audiencia de la semana pasada, Boylan y Frazier, de Fresno, no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto real de las reclamaciones pagadas a la Oficina de Educación del Condado de Fresno. De las primeras 40 reclamaciones procesadas para Fresno, 21 fueron denegadas, afirmó Frazier. Boylan indicó que algunas reclamaciones se están denegando porque están incompletas o no se han presentado correctamente. Los legisladores cuestionaron si las escuelas están presentando reclamaciones incorrectamente porque no se les ha enseñado adecuadamente cómo hacerlo.

“Esto es completamente nuevo para las escuelas”, declaró la senadora Caroline Menjivar, demócrata de Van Nuys, durante la audiencia. “Es imperativo para nosotros, como gobierno, guiarlas por el camino correcto si queremos que asuman un reto que está completamente fuera de su alcance”.