Cómo obtener servicios de salud gratuitos en el condado de Los Ángeles

Maria Isabel Leyva cuida a una paciente que padece enfermedades criticas pero solo tenía Medical de emergencia para recibir atención médica.

Sin embargo, un programa del condado de Los Ángeles ofrece servicios médicos básicos gratuitos para personas de bajos recursos, sin documentos o sin cobertura médica podría ayudarla con los recursos que necesita.

“Para ella va a ser muy bueno", dice Leyva. "Va a ser muy bien porque va a tener todos los servicios de medical que necesita va a estar cubierta en todo".

El programa My Health LA ofrece servicios de salud gratuitos en todo el condado. Actualmente, unas 130,000 personas se han registrado y las inscripciones están abiertas para recibir estos beneficios.

Con las nuevas reglas, el programa brindaría cobertura a unas 200,000 familias en todo el país que no cuentan actualmente con seguro médico y reduciría las primas para cerca de un millon de personas más.

“El programa de My Health LA, también lo conocen como mi Salud LA es básicamente un programa para personas de bajos recursos que viven en el condado de Los Ángeles en estos momentos para las personas mayores de 26 años", dice Francia Nava, promotora de My Health LA.

My Health LA ofrece beneficios a individuos de bajos recursos, quienes no califican para un seguro médico o no tienen documentos de residencia. Solo deben mostrar un comprobante de ingresos económicos y una prueba de que viven en el condado de Los Ángeles.

“Es un programa muy necesitado aquí en Los Ángeles", dice Mario Chavez, miembro del St. John's Well Child and Family Center. "Somos la ciudad con más inmigrantes y ahorita nosotros, en esta clínica, tenemos más de 40,000 pacientes que son indocumentados".

Chavez es director de relaciones gubernamentales en la clínica comunitaria St. Johns, que junto con otras instituciones ofrecen atención médica en hasta 200 diferentes sitios.

“Nosotros, como clínica primaria somos los que damos los servicios como preventivos", dice Chavez. "Ya si hay una complicación, si un paciente viene y necesita tratamiento especializado se le manda a un hospital del condado".

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está encargado de este programa que, próximamente, estará presentando cambios positivos para cierta población.

“La edad para personas elegibles para el programa de My Health LA va a cambiar a partir del primero de mayo", dijo Francia. "Solamente vamos a aceptar personas entre la edad de 26 a 49 años ya que las personas de 50 [en adelante] van a poder ser elegibles para lo que es la expansión del Medical”.

Chavez destaca que estos cambios serán un gran beneficio para esta población, que podría recibir más beneficios especializados.

The Healing Center posee programas de terapias mentales, clases de alimentación y otros servicios para la comunidad de bajos recursos.

“Es un gran cambio”, señala Chavez. “El Medical tiene beneficios dentales, beneficios de oculistas, muchos más beneficios que el programa de My Health LA”.

Para registrarse en My Health LA o Medical puede visitar cualquiera de las clínicas comunitarias participantes que están en la página web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, haciendo clic aquí.

También puede llamar al 888- 624-4752