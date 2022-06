Madre destrozada al morir bebé que consumió leche presuntamente contaminada

Una madre del Valle del Sur de Texas asegura que su hijo recién nacido murió después de consumir una fórmula presuntamente contaminada con una bacteria. Ella ahora está demandando a la fábrica que comercializa la leche en polvo.

La demanda fue presentada el 17 de junio en la corte federal del sur de Texas. Telemundo 40 habló con la mamá, quien dice estar destrozada y pide justicia para su bebé. Pero sobretodo, quiere que ninguna otra madre pase por una situación similar.

"El estaba bien sanito", afirma Cynthia Salinas sobre su hijo Azael, quien murió a los 30 días de nacido. "Es un duelo que no se lo deseo a nadie", añadió.

En entrevista para Telemundo 40 Salinas nos dice que la muerte de su bebé estaría relacionada con una bacteria encontrada supuestamente en la leche en polvo que le daba a Azael. "Mi hijo solamente tomaba fórmula y después se enfermó y después lo llevé al hospital. Y él ya no salió del hospital", explicó Salinas.

Según el certficado de defunción que nos mostró su abogado, el pequeño Azael murió de salmonella meningitis. “Esa bacteria le dañó mucho su cerebro”, dijo Salinas.

Cynthia asegura que no fue hasta varios meses después de la muerte de su hijo que se enteró que la misma fórmula que le daba a su bebé sería retirada del mercado. “Cuando yo me enteré, corrí a donde yo tenía sus cosas y chequé el producto y sí era uno de los del recall”, afirma esta madre.

El 17 de febrero del 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación de las fórmulas infantiles y anunciaron el retiro del mercado de “Similac”, ”Alimentum” y “EleCare”, productos fabricados por Abbott Nutrition, en Sturgis, Michigan.

“En ese momento yo sentí ver que ahí está un culpable. ¿Me entiende?”, señala Salinas.

Cynthia contactó al abogado Douglas Dilley y juntos interpusieron una demanda legal contra la fábrica Abbott Nutrition. "Como muchas madres lo hemos hecho, confiar de que vas y compras el producto. Lees cómo se prepara. Lo preparas se lo vas a dar a tu bebé como si fueras y compraras un galón de leche, igual. Sí me sentí muy traicionada de qué fue lo que sucedió con mi bebé”, indicó.

“Ella está sufriendo porque ella se echa la culpa de que ella le estaba dando alimento a su niño y que ese alimento le estaba causando eso y que eso fue lo que le causó la muerte”, explicó el abogado.

El 28 de febrero, la FDA y los CDC informaron a la empresa de su investigación y Abbott nutrition retiró voluntariamente la fórmula infantil en polvo.

“Si hubiera habido una alerta en esos tiempos, quizás a lo mejor ahorita yo tuviera a mi bebé conmigo”, dice Salinas.

“Formularon un producto que fue distribuido y que ellos sabiendo que posiblemente estaba contaminado y no dieron suficiente noticia. Entonces nosotros pensamos que eso es algo que causa responsabilidad a Abbott”, señala el abogado.

Telemundo contactó a la empresa Abbott Nutrition para una respuesta sobre la demanda y esta fue:

“Sentimos mucho escuchar esto y nuestros corazones están con la familia. Valoramos la confianza que padres y cuidadores depositan en nosotros y asegurar la seguridad y calidad de nuestros productos es nuestra alta prioridad. Como parte del proceso de calidad de Abbott, todos los productos de fórmula infantil son examinados por cronobacter sakazakii, salmonela y otros patógenos, y deben resultar negativos antes de que el producto sea liberado. Ningún producto distribuido de nuestras instalaciones en Sturgis, MI, ha resultado positivo para la presencia de cronobacter sakazakii o salmonella. Creemos que esta demanda no tiene mérito”.

-Scott Stoffel, Abbott Laboratories, Inc.

“Naturalmente Abbott está negándolo y eso es lo que es parte de esta demanda y es lo vamos a pedir que una corte determine”, explica el abogado.

“Yo lo único que quiero es justicia. Es lo único porque ver lo que le pasó a mi niño, yo no se lo deseo a nadie, a nadie. Ni que ningún otro bebé tenga que pasar por lo que pasó él, por qué él sufrió bastante y yo no quisiera que volviera a pasar algo así”, comenta Salinas, quien pide que Abbott Nutrition acepte su responsabilidad.

“Que ellos tomen responsabilidad. ¿Me entiende? Que ellos hagan lo que tengan que hacer para que pongan en orden su maquiladora. Que pongan todo en orden para que esto no vuelva a suceder”, añade Salinas.

La demanda de 37 páginas cita que la FDA inspeccionó la fábrica de Abbott Nutrition en Michigan el 2 de septiembre del 2021 encontrando 5 violaciones a los reglamentos federales de seguridad alimenticia.

“Esta bacteria que atacó a mi niño, me destruyó a mí. ¿Me entiende? No, no más a mi niño. Yo ya no tengo a mi bebé”, dice Salinas.

“Ella quiere que otras madres no sufran lo que ella sufrió y que no vaya a llegar a ese punto. Es posible que otras madres hayan tenido este problema sin saber lo que pasó”, afirma el abogado.

Salinas por su parte recomienda a las madres “que por favor tengan mucho cuidado. Que chequen los productos. Que chequen todo y más si hay un retiro porque muchos bebés han sido afectados y no quisiera yo que ningún otro bebé tuviera que pasar por lo que pasó mi niño y ninguna otra mamá tenga que vivir lo que estoy viviendo yo en estos momentos.”

Cynthia nos compartió las últimas palabras al despedirse de su bebé. “Que yo lo amaba mucho y que algún día nos íbamos a volver a ver. El luchó bastante. El fue un guerrero porque hasta el último suspiro él luchó”, dijo.

Además, nos dice que es lo que la mantiene fuerte para continuar con el proceso legal: “La palabra (de Dios ) y mis hijos. Eso es lo que me da fuerzas”.

Ahora solo le queda el recuerdo de su sonrisa. “El siempre sonriendo. El era un bebé feliz. No lloraba. Siempre con una sonrisa. Yo ya no volví a ver esa sonrisa”, afirma Salinas.

Cynthia dice que no busca una compensación monetaria con esta demanda pero será un tribunal quien decida si tiene o no derecho a ella o no. Por su parte, el abogado Dilley nos dijo que planea presentar al menos otras 5 demandas más contra Abbott Nutrition.