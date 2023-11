Reportan en Long Beach segundo caso de dengue de origen local en California

Funcionarios de salud de Long Beach confirmaron el miércoles el primer caso del virus del dengue transmitido por mosquitos en un residente que no ha viajado fuera de Estados Unidos.

El virus suele asociarse con personas que han viajado fuera del país. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad dicen que el residente infectado no tenía antecedentes de viaje.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Este es el segundo caso reportado en California después de que funcionarios de salud confirmaran el primero en Pasadena a principios de este mes.

El dengue es una infección viral transmitida por mosquitos. Aquí todo lo que necesitas saber.

El departamento de salud señaló que el paciente se está recuperando en su casa y no hay otros casos sospechosos.

Representantes de la ciudad aseguraron que el riesgo sigue siendo bajo, pero se están tomando medidas para prevenir más casos.

“Estamos trabajando estrechamente con los funcionarios de salud para hacer todo lo posible para prevenir más casos”, dijo el alcalde de Long Beach, Rex Richardson.

El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes. Los síntomas pueden durar hasta siete días. Los síntomas pueden incluir los siguientes:

Fiebre alta

Náuseas

Vómitos

Erupción

Dolores y molestias en los ojos, articulaciones o huesos.

“Pedimos que todos hagan su parte eliminando el agua estancada en sus propiedades para ayudarnos a controlar los mosquitos en nuestros vecindarios”, dijo Richardson.

Si desea obtener más información sobre el dengue, haga clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.