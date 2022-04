Jornada gratuita de salud dental en Los Ángeles

La Facultad de Odontología Herman Ostrow de la USC, en colaboración con los Centros de Salud y Bienestar To Help Everyone (T.H.E), ofrecerá una jornada de atención dental a través de una clínica móvil gratuita en una secundaria de Los Ángeles.

“La Universidad de USC ha estado dando servicios dentales en programas móviles por más de 50 años”, dijo el Dr. Daniel Romo, de la Facultad de Odontología de USC.

El Dr. Romo destacó que, durante la pandemia, la necesidad de estos cuidados de salud era grande pero no había posibilidad de que muchas personas pudieran ir a la oficina de un dentista.

“Aquí estamos para dar estos servicios gratis a la comunidad”, dijo el Dr. Romo.

Los servicios estarán a cargo de estudiantes de la facultad de odontología, bajo la supervisión de profesores de esa escuela. La atención que recibirán las personas incluye exámenes, limpieza, extracciones, entre otros.

“[Los estudiantes] agarran experiencia y es una oportunidad de dar servicios gratis a la comunidad”, dice el Dr. Romo.

La clínica móvil estará en la Escuela Secundaria Lennox, desde el jueves 28 de abril al viernes 6 de mayo, entre las 8 a.m. y las 6 p.m. Sin embargo, para seguir con los protocolos de salud implementados por la pandemia, las personas deberán concertar una cita.

La cita puede obtenerse llamando al 213-300-6636 o en línea, haciendo clic aquí.