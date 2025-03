Ofrecen ayuda y apoyo sobre temas de salud que impactan a mujeres latinas

Yessica Villatoro tiene su propia fábrica de costura para hacer creaciones muy personales: cose toallas sanitarias como parte de su iniciativa JessPeriod

“Hay un estigma y muy poco se habla, a pesar de que muchas mujeres en el mundo estamos pasando por la menstruación”, cuenta Villatoro.

“Entonces esta era una forma de ganar autonomía y de empoderar a las personas que estamos menstruando para tener una menstruación más saludable y más digna”.

Con cientos de seguidores en las redes sociales, Villatoro ha encontrado la plataforma ideal para establecer contacto con quienes tienen preguntas sobre la menstruación. Incluso ofrece foros informativos sobre los estándares de calidad de productos en el mercado.

“Mediante The Bloody Academy hacemos colectas de productos y damos servicio directo a las personas que necesiten estos productos que no tengan acceso a ellos, que no tengan el dinero para comprarlos”, cuenta Villatoro.

Uno de estos proyectos incluye entrega de productos a mujeres afectadas por los incendios de enero. Para ello, se unió a Sarah Ramos, confundadora de Latinas con Endo.

“Mi amiga me propuso que hiciéramos una colecta. Recibimos una gran respuesta de muchas personas de todo Estados Unidos”, cuenta Villatoro.

“Pudimos recolectar casi $5,000 y pudimos cubrir más de 700 períodos menstruales. No sólo hicimos colecta de productos menstruales sino de calzoncillos para mujeres adultas por eso de la incontinencia [urinaria]”.

Ramos, por su parte, ofrece ayuda e información a la comunidad latina sobre la endometriosis.

“Notamos que faltaba apoyo y voz para las latinas que vivimos con endometriosis”, destaca Ramos. “Es importante destacar la experiencia y navegar el acceso a cuidado, información y procedimientos de esta enfermedad que afecta a un promedio de una en cada 10 personas”.

A menudo, Ramos se asocia con expertos médicos para compartir maneras de como sobrellevar este padecimiento.

“Nuestras madres son muy cercanas a nosotras pero es difícil tratar de explicar esta enfermedad”, señala Ramos. “Por fuera te ves bien, pero por dentro estás lidiando con disfunción, inflamación que causa fatiga, dolor, infertilidad y o ciclos menstruales intensos”.

Para más información sobre los proyectos de estas dos mujeres latinas, puede visitar sus cuentas de Instagram @Latinasconendo (Sarah Ramos) o @JessPeriod (Yessica Villatoro).