Estudio revela vínculos entre encimeras de cuarzo y enfermedad pulmonar mortal

La popularidad de las encimeras de cuarzo se ha disparado en la última década, pero una nueva investigación sugiere que el material supone un riesgo mortal para la salud de los trabajadores que lo fabrican.

Un estudio publicado el lunes en la revista JAMA Internal Medicine identificó 52 casos de una enfermedad pulmonar irreversible y potencialmente mortal entre los trabajadores de California que fabrican placas de cuarzo. Diez de esos trabajadores murieron y tres recibieron trasplantes de pulmón.

Aunque el cuarzo es un mineral natural, la versión que se encuentra en los hogares es una mezcla artificial de sílice -un compuesto químico- y otros materiales, como resinas y tintes. La inhalación de grandes cantidades de polvo de sílice puede causar inflamación o cicatrización, también llamada fibrosis, en los pulmones.

Muestras de cuarzo para encimeras de cocina.

Esto puede provocar silicosis, una enfermedad que provoca daños pulmonares permanentes y a veces la muerte por insuficiencia respiratoria. Los pacientes pueden empezar con tos o dificultad para respirar, para acabar necesitando oxigenoterapia o un trasplante de pulmón.

"Es una enfermedad incurable. No hay tratamiento para ella. No se puede eliminar el sílice de los pulmones de nadie", afirma Arthur Frank, profesor de salud ambiental y ocupacional de la Universidad de Drexel, que no participó en la nueva investigación. "Una vez que está ahí, se queda, y la fibrosis puede seguir produciéndose aunque no haya más exposición".

El nuevo estudio calcula que 100,000 trabajadores de EEUU corren el riesgo potencial de padecer silicosis debido a la exposición al polvo de sílice.

La Dra. Jane Fazio, coautora del estudio y neumóloga del Centro Médico Olive View-UCLA, afirmó que las ventas de encimeras de piedra de cuarzo artificial han aumentado más de un 600% en EEUU en los últimos diez años.

"Se comercializa como un material más duradero, más versátil y que requiere menos mantenimiento que las alternativas de piedra natural", explica.

Mientras que el sílice suele representar menos del 30% de piedras naturales como el mármol o el granito, el cuarzo contiene alrededor del 90% o más, según Jenny Houlroyd, higienista industrial de Georgia Tech, que no participó en la nueva investigación.

Para fabricar losas de cuarzo, los fabricantes primero trituran el cuarzo y lo comprimen a altas temperaturas, luego lo envían a talleres donde los trabajadores cortan, lijan y pulen el material. Estos trabajadores pueden estar expuestos a partículas nanométricas de polvo de sílice, que quedan atrapadas en sus pulmones.

Houlroyd trabaja con empresas de encimeras de Georgia para evaluar sus niveles de exposición recogiendo muestras de aire.

"Con la introducción de la piedra artificial o las encimeras de cuarzo, los niveles de exposición aumentaron de forma astronómica", explica: "No es sólo la cantidad de polvo de sílice que entra en los pulmones, sino también su tamaño lo que causa daño".

AUMENTO DE LOS CASOS DE SILICOSIS EN CALIFORNIA

La silicosis es una enfermedad secular, pero los investigadores detectaron por primera vez casos entre los fabricantes de encimeras de cuarzo hace más de una década.

Un estudio de 2012 documentó 25 casos en trabajadores israelíes entre 1997 y 2010 y advirtió que era probable que se produjeran más casos a menos que se adoptaran medidas preventivas eficaces y se aplicarán prácticas de seguridad.

En 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron de 18 casos de silicosis entre trabajadores de la industria de fabricación de piedra en cuatro estados de Estados Unidos.

El nuevo estudio confirma un aumento de la silicosis entre los fabricantes de cuarzo de California. Sólo ocho de los 52 casos descritos se habían notificado anteriormente, según un editorial adjunto.

Los trabajadores del estudio que enfermaron eran en su mayoría hombres jóvenes -de unos 45 años- que llevaban unos 15 años en el sector. La mayoría fueron diagnosticados entre 2019 y 2022.

Uno de los pacientes de Fazio, Leobardo Segura-Meza, de 27 años, fue hospitalizado en junio con un pulmón colapsado y está a la espera de un trasplante.

"Todos los días espero que suene el teléfono diciéndome que venga al hospital a recibir mis nuevos pulmones", dijo en un comunicado de prensa.

ALGUNOS LUGARES ESTÁN ESTUDIANDO NUEVAS NORMATIVAS

La silicosis no es una enfermedad de notificación nacional, por lo que la mayoría de los estados no la detectan. Fazio dijo que el Departamento de Salud Pública de California comenzó a buscar casos después de que dos trabajadores murieran de silicosis grave en 2018, pero el estado no tiene un sistema de vigilancia obligatorio.

En 2019 y 2020, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California tomó muestras de aire de 47 lugares de trabajo de fabricación de piedra y descubrió que el 51% de ellos y el 25% de los empleados tenían niveles de exposición al polvo de sílice por encima del límite máximo: 50 microgramos por metro cúbico de aire en una jornada laboral de ocho horas.

A medida que ha aumentado la concienciación sobre este peligro, algunos lugares están empezando a plantearse cambios en sus políticas. El condado de Los Ángeles está estudiando prohibir la venta, fabricación e instalación de superficies de cuarzo. Y Australia está sopesando prohibir totalmente el uso de piedra artificial.

Pero a los expertos entrevistados para este reportaje les preocupa que las prohibiciones locales puedan empujar a las empresas a establecerse en otros lugares.

A escala nacional, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo ya exige a los talleres de fabricación que utilicen "controles de polvo" para limitar la exposición de los trabajadores al polvo de sílice, como sierras con sistemas incorporados que aplican agua a la hoja para evitar que el polvo vuele al aire. Si estas medidas no pueden reducir la exposición al sílice a niveles seguros, los talleres deben proporcionar a los trabajadores máscaras respiratorias.

Pero los expertos en seguridad laboral afirman que estas intervenciones no son suficientes.

"Personalmente, no he visto ninguna forma segura de hacerlo, y creo que tenemos que dar la voz de alarma sobre el número de trabajadores que enferman por este motivo", afirmó Houlroyd.

La OSHA también exige a los talleres de fabricación que midan la exposición de los trabajadores al sílice si se sospecha que los niveles son elevados. Los talleres están obligados a ofrecer reconocimientos médicos a los trabajadores expuestos a niveles elevados de polvo de sílice durante 30 o más días al año. Pero Fazio afirma que rara vez lo hacen.

"Todos los trabajadores del sector deberían someterse a una radiografía de referencia y a una prueba de función pulmonar, y después cada tres años, pero la verdad es que eso no ocurre", afirmó. "Los empresarios no pagan por ello. No hay ningún sitio al que acudir para hacerse esos exámenes".

Por eso, añadió Fazio, "preveo que hay mucha gente por ahí que probablemente tenga silicosis y aún no lo sepa".

Houlroyd dijo que pocos trabajadores se someten a reconocimientos médicos proporcionados por la empresa porque las pequeñas empresas a menudo no pueden permitírselos, los trabajadores pueden cambiar de trabajo antes de tener la oportunidad de someterse a los reconocimientos y algunas personas son reacias a participar en pruebas médicas, sobre todo si existe una barrera lingüística.

Fazio sugirió que si los estados impusieron un impuesto sobre las placas de cuarzo, ese dinero podría destinarse a mejorar la detección, la prevención y la educación de los empresarios.

Frank, por su parte, afirmó que las empresas deberían responsabilizarse de los casos de silicosis entre sus trabajadores.

"Se trata de una situación absolutamente horrible, evitable y de abuso laboral que nunca debería haberse producido", afirmó.

Según los expertos, las personas que ya tienen encimeras o mesas de cuarzo en casa no corren ningún riesgo de inhalar polvo de sílice, salvo durante el proceso de instalación, e incluso en ese caso es improbable que una única exposición suponga un peligro.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Aria Bendix para nuestra cadena hermana NBCNews.com Para más de NBC News entra aquí.