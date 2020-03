Conmovedor: doctora hace estremecedor llamado a permanecer en casa

El conmovedor llamado a la acción de una médico de Chicago se ha vuelto viral tras el anuncio del gobernador J.B. Pritzker de la ordenanza de quedarse en casa en medio de la pandemia de coronavirus.

La Dra. Emily Landon es la principal epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad de Medicina de Chicago, quien momentos después de que Pritzker emitiera la ordenanza para entrar en vigencia el sábado por la noche, subió al estrado con un discurso de 7 minutos de duración que se volvió viral.

Aquí el discurso completo de la Dra. Emily Landon:

"Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero enviar mi sincero agradecimiento y apoyo a todos los trabajadores de la salud en Illinois y en todo el mundo. A pesar de hacer todo lo posible para prepararnos para una pandemia de virus respiratorios, ahora nos encontramos ante una marca, un nuevo virus con muy poca información, sin suficiente equipo de protección personal, cambiando los protocolos todos los días y sin segundas oportunidades. La Universidad de Medicina de Chicago y todos los demás hospitales del estado han estado trabajando muy estrechamente con nuestros departamentos de salud pública, las asociaciones y los CDC. No podríamos haber llegado tan lejos, así que expreso mi gratitud a todos los que trabajan en salud pública. Todos nosotros en el campo de las enfermedades infecciosas y la comunidad de salud pública está unida en nuestros esfuerzos y está de acuerdo con este curso de acción. He hablado con muchos de mis colegas en toda la ciudad y el estado y todos reconocemos que esto es el único camino a seguir.

Este virus es implacable. Se propaga incluso antes de que sepas que lo has contraído y te engaña haciéndote creer que no es más que una pequeña gripe. Para muchos de nosotros, puede ser solo un poco de gripe, por lo que puede ser muy confuso cuando las escuelas están cerradas, los restaurantes están cerrados y ahora este virus está tomando lo que queda de nuestra preciosa libertad. El verdadero problema no es el 80% que lo superará en una semana. Es el 20% de los pacientes, los mayores, los que están inmunocomprometidos, los que tienen otros problemas médicos que necesitarán un poco más de apoyo, algo de oxígeno o incluso un ventilador y soporte vital. Hacemos cosas increíbles como esta para salvar a los pacientes en nuestros hospitales estadounidenses y en todo el mundo todos los días, pero no podemos cuidar a todos a la vez. Y no podemos cumplir esa promesa de baja mortalidad si no podemos proporcionar el apoyo que los pacientes necesitan.

Nuestro sistema de salud no tiene ninguna holgura. No hay salas vacías esperando pacientes o enfermeras esperando en ellas. Apenas tenemos suficientes máscaras para las enfermeras que tenemos. Mirando hacia la última vez que nos quedamos con herramientas limitadas y una infección peligrosa que se propagó rápidamente fue el comienzo de la pandemia de 1918. Dos ciudades en Estados Unidos tomaron diferentes decisiones sobre cómo proceder cuando solo unos pocos pacientes se vieron afectados. St. Louis se cerró y se refugió. Pero Filadelfia siguió adelante con un gran desfile para celebrar a los soldados que se dirigían a la guerra. Una semana después, los hospitales de Filadelfia se saturaron y miles murieron. Mucho más que St. Louis. Esta es una historia de advertencia para nuestro tiempo.

Las cosas ya son difíciles en los hospitales de Illinois, incluido el mío. No existe una vacuna o un antiviral fácilmente disponible para ayudar a detener la marea. Todo lo que tenemos para frenar la propagación es la distancia. Distancia social. Si dejamos que cada paciente con esta infección infecte a tres personas más y luego cada una infecte a dos o tres personas, no habrá una cama de hospital cuando mi madre no pueda respirar muy bien o cuando la suya tosa mucho.

Entonces, en mi casa, hemos hecho muchos sacrificios. Ya no salimos. Esta es la primera vez que salgo de mi casa en días porque estoy liderando nuestros esfuerzos en la planificación de emergencias desde casa. Mi hijo ha intercambiado deportes, una conferencia de ciencias y la venta de pasteles de quinto grado por rompecabezas, chats de video y e-learning. Esta no es la vida que ninguno de nosotros esperaba y ciertamente hay otros que harán sacrificios mucho mayores y habrá más de unas pocas decepciones por venir, pero esto no es para siempre como dijo el gobernador. Durará más de lo que cualquiera de nosotros quiere, pero seguirá siendo una parte de nuestras vidas y debemos recordarlo.

¿Cómo puede ser tan peligroso el fútbol o el club de lectura? ¿Por qué pedirle a tanta gente solo unos pocos cientos de casos? Porque es la única forma de salvar vidas. Y ahora es el momento. Los números que ves hoy en las noticias son las personas que se enfermaron hace una semana. Y hay tantas personas que se enfermaron hoy que ni siquiera se han dado cuenta de que se enfermaron todavía. Detectarles el virus y ver los números reflejados nos llevará una semana. Esperar a que los hospitales se vean abrumados dejará a los pacientes de la semana siguiente sin ningún lugar a donde ir. En resumen, sin tomar medidas drásticas, los sanos y optimistas entre nosotros condenarán a los vulnerables.

Necesitamos combatir este fuego antes de que crezca demasiado. Pero estas restricciones extremas pueden parecer al final un poco anticlimáticas porque es realmente difícil sentir que estás salvando al mundo cuando estás viendo Netflix en tu sofá pero, si hacemos esto bien, no pasará nada. Sí, un refugio exitoso en casa, significa que sentirás que todo fue para nada. Y tú estarías bien, porque "nada" significa que nada le sucedió a tu familia y eso es lo que buscamos aquí.

Incluso a partir de ahora, no podemos evitar que los casos lleguen rápido, al menos en las próximas dos semanas y en el corto plazo, pero con un compromiso real de refugiarse en casa y mucha paciencia, podemos ayudar a proteger a nuestros trabajadores que necesitan usar el transporte público para llegar de manera segura a donde necesitan ir.

Podemos hacer más medicamentos y aprender más sobre cómo podemos usarlos para ayudar a salvar más vidas. Incluso un poco de tiempo hace una gran diferencia. Tomará más de una semana comenzar a ver que la tasa de aumento se desacelera y es algo complicado decir que tomará aún más tiempo ver que la tasa baja y ver que disminuye y que las infecciones disminuyan, así que no te rindas.

He vivido en Illinois toda mi vida y sé que lo superaremos juntos y encontraremos el camino de regreso a la vida que solíamos vivir. La salud pública y los hospitales han estado trabajando duro durante mucho tiempo y ahora es tu turno de hacer tu parte. Este es un gran sacrificio que hacer, pero un sacrificio que puede marcar miles de diferencias, tal vez incluso una diferencia en tu familia".