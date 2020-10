Si el COVID-19 muta, las personas tendrían que vacunarse cada año, dice investigador de UCLA

Un pediatra e investigador de UCLA nombrado para un nuevo panel estatal para revisar las vacunas contra el coronavirus aprobadas por la FDA dijo el miércoles que si COVID-19 muta en algo más letal, las personas tendrían vacunarse contra la enfermedad respiratoria cada año, alrededor de la temporada de las vacunas contra la influenza estacional.

“Puedo imaginarme un escenario en el que es posible que necesitemos una nueva vacuna cada año como ocurre con la gripe, dependiendo de cómo muta el virus”, dijo el Dr. Peter Szilagyi. “El (virus) de este año es un poco diferente al del año pasado. Y los científicos tendrán que estimar cómo será el próximo año. Sabemos que muta, pero hasta ahora no ha mutado tanto como lo hace la gripe. Pero la pregunta es, ¿cómo se verá el próximo año? Simplemente no lo sabemos”.

El lunes, el gobernador Gavin Newsom nombró a Szilagyi y a otros 10 médicos científicos de California de renombre nacional con experiencia en inmunización y salud pública al grupo de trabajo de revisión de seguridad científica COVID-19 del estado que revisará de forma independiente la seguridad y eficacia de cualquier vacuna que reciba la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para su distribución en EEUU.

Si bien aún no existe una vacuna probada para COVID-19, los 11 expertos en salud, guiados por los principios de seguridad, equidad y transparencia, revisarán cualquier vacuna que reciba la aprobación federal y verificarán su seguridad, antes de que California distribuya una vacuna de COVID-19 para quienes tienen mayor riesgo de comenzar,” dijo Newsom.

El Grupo de Trabajo de Revisión es parte del plan de distribución de la vacuna COVID-19 inicial del estado, que se presentó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU el viernes. Muchos candidatos a vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos y California está implementando un sistema para la distribución y administración de vacunas a medida que se disponga de suministro.

Szilagyi dijo que si bien puede parecer concebible imaginar hacer una cita con el médico y luego presentarse para una inyección de COVID-19, al menos una de las tres vacunas que ahora se encuentran en ensayos clínicos debe almacenarse a temperaturas tan frías que pocos consultorios médicos tienen. los congeladores especializados requeridos.

Sin embargo, otra vacuna que se está probando ahora se almacena a una temperatura que la mayoría de los refrigeradores médicos pueden soportar, dijo.

Se espera que los sitios de vacunación estén ubicados en hospitales, farmacias y quizás camionetas móviles que tengan congeladores especializados, dijo Szilagyi.

El CDC está trabajando actualmente en un plan para distribuir la vacuna en todo el país una vez que esté disponible.

Newsom dijo que los suministros serán inicialmente limitados y que las primeras dosis deben ir a los trabajadores de la salud, los socorristas y otras personas que son especialmente vulnerables a la enfermedad.

“Si bien una pequeña cantidad de dosis de una vacuna aprobada por la FDA podría implementarse antes de fin de año, la realidad es que la pandemia de COVID-19 estará con nosotros hasta bien entrado el 2021, y la distribución generalizada de la vacuna probablemente no ocurrirá en muchos meses más'', dijo la Dra. Erica Pan, funcionaria estatal de salud pública en funciones. “En todo el país, los estados están experimentando aumentos en la transmisión de COVID-19, pero gracias a la adherencia de los californianos a nuestra salud pública, orientación y nuestra reapertura lenta y rigurosa, eso aún no ha sucedido aquí en California. Sigamos así: use una máscara, mantenga la distancia física, limite el contacto fuera de su hogar y lávese las manos''.

El Departamento de Salud Pública de California también alienta a todas las personas de 6 meses o más a vacunarse para protegerse de la gripe este invierno.