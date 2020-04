Se confirman 344 nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, 6 muertes más

Se informaron seis muertes más por coronavirus el sábado en el condado de Los Ángeles, lo que eleva el número de muertes del condado a 32 a medida que la pandemia se extiende por grandes cantidades.

Las autoridades del condado informaron otros 344 casos confirmados de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, el sábado, con un total de 1,804.

"Estamos tristes de anunciar seis muertes adicionales por COVID-19 hoy", dijo la Dra. Barbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. "Más que nunca, es crucial que practiquemos el distanciamiento social, y si estamos enfermos, incluso con una enfermedad leve, hagamos todo lo posible para aislarnos de los demás durante al menos siete días. Aquellos que han estado en contacto cercano con un a persona que ha dado positiva para COVID-19 debe someterse a cuarentena por 14 días.

"Por favor, haga su parte para no infectar a otros o infectarse a sí mismo y adhiera a las directivas de salud pública y practique el distanciamiento social cada vez que salga. Si todos nos comprometemos a quedarnos en casa, alejarnos de los demás cuando estamos enfermos y permanecer a seis pies de distancia unos de otros cuando salgamos, salvaremos vidas".

Cuando llegaron las cifras sombrías, parecía que los angelinos se adherían a la orden del condado de mantenerse alejados de las playas y los senderos para frenar la propagación del virus.

"Los cuerpos policiales nos han informado que no tienen resultados para nada punitivo", dijo el portavoz del condado de Los Ángeles, Steve Frasher, a CNS el sábado. “Se ha hablado con personas que ignoraban la orden o que estaban un poco desorientadas y han conformado.

"Por lo general, la gente ha estado dispuesta a hacer lo correcto. Solo necesitaban un recordatorio amistoso'', dijo Frasher.

La mayoría de las ciudades costeras del condado ya habían cerrado playas, estacionamientos y caminos durante la última semana, y el Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica cerró todas sus instalaciones el 22 de marzo.

Los funcionarios del condado dieron el paso adicional de un cierre completo el viernes.

Ese cierre está vigente hasta el 19 de abril.

"Les pido que nos ayuden al no ir a nuestras playas o nuestros senderos, al menos durante las próximas semanas", dijo Ferrer. "... Muchos de nuestros parques permanecen abiertos, por lo que hay oportunidades para que la gente salga y disfrute de nuestro hermoso condado, pero solo si practicamos el distanciamiento social".

La supervisora ​​del condado Kathryn Barger se hizo eco del sentimiento y dijo: "Queremos que siga disfrutando del espacio al aire libre, pero recuerde usar el sentido común".

El condado y el estado permanecen bajo órdenes de quedarse en casa que prohíben grandes reuniones públicas y exigen un distanciamiento social de al menos seis pies para evitar la propagación del virus.

La tasa de mortalidad del condado por la enfermedad ha aumentado por encima de los niveles observados en todo el país y en la ciudad de Nueva York, que ha sido particularmente afectada por el virus, dijo Ferrer.

De las cinco muertes reportadas por el condado de Los Ángeles el viernes, todas eran de personas con más de 60 años, cuatro hombres y una mujer, dijo Ferrer. El jueves, el condado reportó nueve muertos, ocho de los cuales también eran mayores de 60 años, y una en sus 40 años con condiciones de salud subyacentes.

Ferrer señaló que de las personas que dieron positivo para el virus en el condado de Los Ángeles, el 1.8% murió. Ella dijo que es una tasa de mortalidad más alta que la nación en su conjunto, y por encima de la observada en la ciudad de Nueva York, que tiene una tasa de alrededor del 1.4%.

Ferrer también identificó tres “entornos institucionales '', como hogares de ancianos o centros de cuidado prolongado, donde se produjeron brotes. Un brote se define como tres o más casos entre pacientes o personal. Las tres ubicaciones con brotes son:

- El Kensington Redondo Beach;

- Belmont Village en Hollywood; y

- Centro de Cuidado Alameda en Burbank.

Ferrer enfatizó "no se han identificado deficiencias en estas instalaciones", y dijo que COVID-19 "no conoce límites" y que puede "importarse y exportarse donde haya personas". Dijo que no se han reportado muertes en ninguna de las tres instalaciones.

Las autoridades del condado han dicho que no hubo informes de ningún caso de coronavirus entre la población sin hogar del área, pero el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo el viernes por la noche que una persona sin hogar está ahora aislada como un posible caso. Dijo que los funcionarios de salud pública están trabajando para rastrear los contactos recientes de la persona.

No se dieron a conocer otros detalles de inmediato.

Garcetti también dijo que la ciudad llegó a un acuerdo con el servicio de paquetería UPS, que "pagará por, entregará y recogerá" las pruebas de coronavirus, aumentando la capacidad de prueba de la ciudad. El alcalde dijo que la ciudad ayudó a realizar alrededor de 5,000 pruebas esta semana, y espero triplicar esa capacidad la próxima semana.

Ferrer señaló nuevamente que el creciente número de casos es en parte indicativo de una mayor disponibilidad de pruebas, pero también enfatizó que el virus aún puede propagarse fácilmente si las personas no cumplen con las pautas de distanciamiento social.

El miércoles, el funcionario de salud del condado emitió una orden "que requiere el autoaislamiento de cualquier persona que haya dado positivo para COVID-19 o que su médico presuma que es positivo para COVID-19", dijo Ferrer.

La orden también requiere una cuarentena de 14 días para todos los contactos cercanos de un paciente confirmado o presuntamente confirmado con coronavirus, incluidos los miembros del hogar y los cuidadores.

"Entonces, si se le realizó la prueba de COVID-19 y está esperando los resultados de la prueba o si un proveedor le ha dicho que debe suponer que es positivo para COVID-19, le pedimos que siga las directivas para autoaislarse. Esto significa quedarse en casa durante al menos siete días y hasta que no tenga fiebre ni síntomas durante 72 horas. No salga de su casa. No salga de su casa a menos que sea para una cita médica,” dijo Ferrer.

"Le pedimos que notifique a todos sus contactos cercanos que tiene COVID-19 o que es probable que tenga COVID-19 para que sus contactos cercanos puedan comenzar su cuarentena", dijo.

Los funcionarios de salud han insistido desde que comenzó el brote de que, aunque las personas mayores, las personas con problemas de salud subyacentes y las mujeres embarazadas pueden sufrir consecuencias más graves por contraer coronavirus, la amenaza de ser diagnosticados con la enfermedad se extiende a todos los grupos de edad. Y aunque los pacientes más jóvenes pueden sufrir síntomas menores, aún pueden transmitir la enfermedad a personas que pueden enfermarse más gravemente.