Piden estricto cierre de cuatro semanas en Los Ángeles para controlar el COVID-19

Una coalición de sindicatos del área de Los Ángeles está pidiendo hoy un bloqueo general de cuatro semanas en todo el condado el próximo mes para controlar el aumento de casos y muertes por COVID-19.

“Los trabajadores de la salud en todo Los Ángeles están llegando a su punto de quiebre. Tienen poco personal, exceso de trabajo y están inundados de pacientes que luchan por sus vidas”, dijo Sal Rosselli, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en un comunicado.

“No se puede permitir que COVID-19 se propague después de las vacaciones de diciembre de la forma en que se propagó después del Día de Acción de Gracias. Todos tenemos que trabajar juntos para evitar que esto empeore, y eso comienza cuando las personas tienen la seguridad financiera para quedarse en casa”.

La coalición de más de una docena de grupos de atención médica, laborales y comunitarios envió una carta a la Junta del condado de supervisores el miércoles pidiendo la implementación de un “disyuntor”, un bloqueo estricto de cuatro semanas que incluiría toques de queda y el cierre forzoso de todos los negocios no esenciales.

En su carta, el grupo pidió que el cierre incluya “redes de seguridad” para las empresas y los trabajadores afectados por los cierres, incluida la suspensión de los pagos de la hipoteca / alquiler, comidas gratis, pagos directos a los trabajadores para subsidiar los salarios perdidos y políticas de retención de trabajadores para personas despedidas durante la crisis.

“Le instamos a que solicite de inmediato fondos estatales y federales para permitir que el condado de Los Ángeles tenga un verdadero bloqueo, uno que priorice la vida de todos, en particular los trabajadores esenciales y las familias trabajadoras, sobre la comodidad y la conveniencia”, según la carta del grupo.

Entre los sindicatos y grupos que firmaron la carta se encontraban United Teachers Los Angeles, United Food and Commercial Workers Local 770, AFSCME Local 3299, California Nurses Association, Reclaim Our Schools Los Angeles, UNITE HERE Local 11, Students Deserve y Los Angeles Alliance para una Nueva Economía. Los organizadores dijeron que los grupos representan a decenas de miles de trabajadores.

La coalición argumentó que los trabajadores esenciales, las comunidades étnicas y de bajos ingresos están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia.

Los organizadores dijeron que un verdadero bloqueo es la única forma de controlar la rápida propagación del virus. “Hemos llegado a una encrucijada en la que solo medidas decisivas pueden evitar que nuestros hospitales se abrumen”, dijo Ninez Ponce, profesora de la Facultad de Salud Pública Fielding de UCLA.

“Un 'disyuntor' de tiempo limitado puede revertir la marea de la epidemia, reducir el número de casos al romper la cadena de infección y reducir la presión sobre nuestro sistema de salud”.