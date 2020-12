No hay avances en las negociaciones para evitar huelga de enfermeras

A pesar de la presencia de un mediador federal, las conversaciones parecen estancadas entre el sindicato que representa a las enfermeras en el Riverside Community Hospital y los negociadores de sus propietarios corporativos, y los funcionarios sindicales dijeron el jueves que una huelga de 10 días programada para comenzar en Nochebuena no se evitará a menos que la otra parte cumpla con las “demandas muy básicas” puestas sobre la mesa.

“El equipo de negociación le dio al empleador una propuesta de paquete completo el miércoles, incluidas propuestas urgentes para abordar la seguridad pandémica y los niveles seguros de personal, y esperaba continuar negociando”, según una declaración del Local 121RN del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

“El equipo de negociación aprobó propuestas hace meses sobre seguridad pandémica y niveles seguros de personal, y planteó estas serias preocupaciones mucho ... antes de que comenzaran las negociaciones. Estos no son temas nuevos. Hospital Corporation of America no los ha remediado”. HCA emitió su propia declaración, diciendo que la “última sesión de negociación programada” el miércoles contenía una serie de “concesiones” no especificadas al sindicato, pero que no se llegó a un término medio.

“Esperábamos que nuestra propuesta ... alentaría al sindicato a reconsiderar su huelga en un momento en que las UCI del área están al 100% de su capacidad y la nación entera enfrenta una escasez de enfermeras”, se lee en el comunicado de HCA.

“Sin embargo, el sindicato no ha realizado movimientos realistas con respecto a problemas importantes de seguridad del paciente durante los últimos dos días y ha movido continuamente las metas. El liderazgo sindical no parece serio en llegar a un acuerdo, ni en revertir su vergonzosa decisión de realizar una huelga de 10 días en tres hospitales, comenzando la víspera de Navidad”.

El paro laboral planificado para el 24 de diciembre está programado en RCH, así como en Los Robles Regional Medical Center en Thousand Oaks y West Hills Hospital en Los Ángeles. Según el sindicato, HCA debe adoptar la totalidad o partes clave de la “Plataforma de seguridad pandémica” de las enfermeras para llegar a un acuerdo de negociación colectiva.

La plataforma establece mayores salvaguardias, refuerza la dotación de personal, aumenta la disponibilidad de equipos de protección personal y mantiene a las enfermeras asignadas a sus áreas de especialización, en lugar de colocarlas en situaciones desconocidas.

“Si bien decenas de enfermeras y otros trabajadores de la salud se enferman con COVID ... la corporación no ha brindado más que declaraciones débiles, vagas e inaplicables a las demandas básicas de sus empleados de atención médica, cuya atención y defensa del paciente es la prioridad número uno”, alegó SEIU Local 121RN.

“La máquina de comunicaciones de HCA afirma que las enfermeras y sus colegas no han hecho 'movimientos realistas'. El equipo de negociación no ha aceptado un lenguaje suavizado que no responsabiliza a los hospitales por la seguridad del paciente durante una emergencia de salud pública”.

El sindicato alega que HCA ha ignorado las necesidades de recursos que se remontan a cuando comenzó la emergencia, enviando viáticos personales en casa y dejando turnos sin cubrir, aparentemente para ahorrar dinero.

“Hay pocos o ningún personal de apoyo en las unidades (auxiliares de enfermería certificados, secretarias de unidad, conserjes, transportistas, etc.), mientras que los hospitales solicitaron exenciones (del Departamento de Salud Pública de California) que les permiten ignorar proporciones seguras entre pacientes y enfermeras'', alega el sindicato.

“Los hospitales también redujeron recientemente la cantidad que estaban dispuestos a pagar (enfermeras itinerantes), mientras que la mayoría de los hospitales ofrecían mucho más”.

Los representantes sindicales alegan que el personal debe soportar turnos de 12 horas sin ir al baño ni tomar agua. La declaración de HCA dice que la compañía “sigue comprometida con la búsqueda de negociaciones de buena fe y ha propuesto que la negociación continúe con el mediador.”

“Nosotros ... seguimos enfocados en proteger nuestra comunidad, por lo que continuaremos negociando de buena fe durante el tiempo que sea necesario”, dijo la corporación. “Mientras tanto, instamos a SEIU 121RN a que coloque primero el bienestar de los pacientes, la comunidad y las enfermeras participando en discusiones productivas y cancele esta huelga inconcebible”.

Las dos partes volvieron a la mesa el jueves. El martes, el presidente saliente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside, Manuel Pérez, un simpatizante del sindicato, dijo que “no era el momento para una huelga”.

“Vamos a resolver esto, resolvámoslo”, dijo.

La supervisora ​​Karen Spiegel estuvo de acuerdo y señaló que un paro laboral desencadenaría “un efecto dominó”.

“Si RCH tiene que cerrar sus puertas, empujarán a los pacientes a hospitales con capacidad excesiva en otras áreas”, dijo.

“Este es un momento sin precedentes”. En paros laborales anteriores en RCH, las enfermeras han participado en piquetes rotativos, algunos aún en el trabajo, mientras que otros se reúnen frente al centro médico. Hubo una huelga durante el verano.

El Director del Departamento de Manejo de Emergencias del Condado Bruce Barton dijo que RCH es “uno de los mayores receptores” de tomas de nivel de emergencia en todo el condado. “Manejan a 300 pacientes (de emergencia) cada semana”, dijo a la junta.

“Eso es del 18 al 20% del volumen de la sala de emergencias en el condado. Llevan la carga de COVID más alta del condado. Es un hospital muy concurrido. No tenemos muchos lugares para atraer personal para reponerlos”.

Aproximadamente 900 enfermeras estarían involucradas en las huelgas en los tres hospitales.