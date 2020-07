Mientras surgen casos, pruebas de COVID-19 se vuelven casi imposibles de conseguir

Es casi imposible obtener una cita para pruebas de COVID-19 en este momento en las docenas de sitios de prueba públicos administrados por la ciudad y el condado de Los Ángeles, según el equipo de investigación de nuestra cadena hermana NBC LA. La falta de citas se produce al mismo tiempo que surgen nuevos casos de COVID-19 en el sur de California.

"¿De qué sirve decirle a la gente que se haga la prueba si no hay citas disponibles?" preguntó Letreece Leverett, una maestra, quien no pudo obtener una cita de prueba para sí misma después de que su hijo de 25 años dio positivo por COVID-19.

Hace una semana, el equipo de investigación reveló por primera vez que había problemas técnicos con las páginas web de las citas de pruebas públicas que impedían que las personas se hicieran la prueba. El jueves pasado, el director de servicios de salud del condado de Los Ángeles declaró que esos problemas habían sido solucionados.

"Hay cientos, sino miles, de citas disponibles", dijo la directora de Servicios de Salud, la Dra. Christina Ghaly, el jueves pasado.

El miércoles, después de nuevas preguntas, Ghaly admitió que nuevamente no había citas disponibles en los sitios de prueba públicos. Ella culpó en parte a las próximas vacaciones del 4 de julio, diciendo que algunos sitios de prueba estarán cerrados los viernes y sábados, por lo que han habido menos citas en este momento.

"Hemos visto una mayor demanda de pruebas, y eso también está contribuyendo, ya que las noticias se centran más en el aumento de las tasas de casos", dijo el Dr. Ghaly.

Ella dijo que se abrirán más citas el viernes y que se abrirán sitios públicos de prueba adicionales "en las próximas semanas".

Los funcionarios de salud instan a las personas que desean hacerse la prueba a que también busquen sitios de prueba privados. Pero muchos de ellos también están llenos y no aceptan nuevas citas.

CVS tiene 69 sitios de prueba en sus farmacias en el sur de California, pero cuando los miembros del equipo de investigaciones intentaron hacer citas a través de CVS.com, el sitio dijo que no había ninguno disponible.

"Estamos completamente llenos hasta el viernes", dijo un empleado de un CVS en San Fernando.

Letreece Leverett intentó obtener una cita de prueba en CVS y varios otros proveedores privados, pero todos le dijeron que estaban llenos.

"Mis padres tienen más de 70 años, así que me preocupa infectarlos", dijo. "No puedo estar en público si no sé si soy positiva o no", agregó.

También se le preguntó a la oficina del alcalde Eric Garcetti qué deben hacer las personas cuando no pueden obtener citas de prueba en el sitio web de la ciudad.

"Alentamos a todos a revisar la página regularmente para obtener información actualizada sobre citas y ubicaciones", dijo la portavoz de Garcetti, Andrea García, en un correo electrónico.

Algunas ubicaciones de atención urgente dicen que tienen citas disponibles, pero algunas requieren que primero haga una cita de telemedicina con un médico para determinar si califica para una prueba COVID-19. Y dependiendo de su seguro, podría cobrarle por la cita y la prueba.