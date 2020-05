Madre da a luz mientras ella, su madre y tía batallan contra coronavirus

Tres miembros de una misma familia de Los Ángeles llevan cinco semanas batallando contra el COVID-19. Entre ellas está una joven madre que recientemente tuvo a su bebé y no ha podido ni siquiera verlo, porque aún sigue contagiada con el virus.

Es un dolor inmenso para la joven madre, Eva García. El 4 de mayo tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia y su hijo nació un mes prematuro. También sufría porque en medio de esa odisea, su madre estaba hospitalizada dando una batalla de vida o muerte contra el coronavirus.

“Me tenía inquieta, me tenía desesperada, me tenía angustiada. Agarré mi carro y me fui, sin pensar en mí y en mi bebé”, contó Eva García.

Se refiere al momento en que su madre tuvo que ser hospitalizada por 22 días, ya que al igual que su tía, contrajo el coronavirus y estuvo grave.

“Yo sentí que yo no salía del hospital porque yo entré con pulmonía y a la vez con el virus”, dijo María García, madre de Eva.

Pero el sufrimiento de esa madre primeriza a penas comenzaba: ella también se contagió embarazada y tuvieron que adelantar la llegada de su hijo a este mundo.

“Me dijeron que se me estaba esparciendo el virus, y que me tenían que abrir y sacar al niño ya porque era una cosa de que se podía infectar”, dijo Eva.

El pequeño nació libre del virus y está al cuidado de un familiar, pero cuando nació, su madre sintió un vació inmenso: el coronavirus le impidió tener al ser que más necesitaba a su lado.

“Yo estaba sola. No había nadie conmigo, no podía estar nadie conmigo. Y la persona que yo quería que estuviera no podía estar porque también estaba contagiada, que era mi madre”, dijo Eva.

Era un vacío que Doña María también sentía, estando confinada en el hospital luchando por su vida, sin sus dos hijas.

“Un dolor muy grande para mi, yo amo a mis hijas”, dijo.

Es un amor y dolor de madre que Eva ahora también entiende al tampoco poder abrazar hasta el miércoles a su pequeño, ya que en la prueba más reciente tanto ella como su mamá siguen dando positivo al virus.

“Yo no tuve la oportunidad de abrazarlo, de besarlo, de mirarlo y mucho menos amamantarlo”, dijo Eva.

Eva, su madre y su tía siguen aisladas del resto de su familia y deberán someterse a otra prueba más para ver si ya van a dar negativo. Será en ese momento que Eva podrá tener en sus brazos a su bebé.