Los Ángeles supera marca de 2,000 hospitalizaciones diarias por COVID-19

El condado de Los Ángeles informó el domingo 5,014 nuevos casos de COVID-19 y 16 muertes adicionales, lo que eleva el total del condado a 395,843 casos y 7,639 muertes en vísperas de nuevas órdenes sanitarias radicales destinadas a detener el reciente aumento de nuevos casos.

El número de residentes del condado hospitalizados con el virus aumentó de 1,951 el sábado a 2,049, superando la marca de 2,000 por primera vez desde el verano. De los hospitalizados, el 24% se encuentra en cuidados intensivos. Los funcionarios de salud instan a las personas a permanecer en casa tanto como sea posible durante las próximas tres semanas.

“Hemos hecho esto con éxito antes y podemos hacerlo de nuevo”, dijo la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, sobre los esfuerzos para detener el aumento de nuevos casos, muertes y hospitalizaciones.

Las nuevas medidas que entrarán en vigor el lunes permanecerán hasta el 20 de diciembre, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

La madre hispana sucumbió al mortal virus y dejó a sus 6 hijos huérfanos; solo el mayor logró despedirse de ella a través de una videollamada.

Las modificaciones de seguridad adicionales en la orden incluyen los siguientes cambios a la Orden del Oficial de Salud existente:

Reuniones: todas las reuniones públicas y privadas con personas que no son de su hogar están prohibidas, excepto los servicios religiosos y las protestas, que son derechos protegidos constitucionalmente.

Límites de ocupación en varios negocios; todas las personas en estos sitios deben usar cubiertas para la cara y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás:

Minorista esencial: 35% de ocupación máxima;

Comercio minorista no esencial (incluye centros comerciales cubiertos): 20% de ocupación máxima;

Servicios de cuidado personal: 20% de ocupación máxima;

Bibliotecas: 20% de ocupación máxima;

Gimnasios que funcionan al aire libre: 50% de ocupación máxima;

Museos, galerías, zoológicos, acuarios, jardines botánicos que operan al aire libre: 50% de ocupación máxima;

Mini golf, jaulas de bateo, carreras de karts al aire libre: 50% de ocupación máxima;

Todas las actividades recreativas al aire libre requieren cubrirse la cara (excepto para nadar) y distanciarse: las playas, senderos y parques permanecen abiertos;

Están prohibidas las reuniones en estos sitios con miembros fuera de su hogar. Los campos de golf, canchas de tenis, pickleball, campos de tiro con arco, parques de patinaje, parques para bicicletas y jardines comunitarios permanecen abiertos para individuos o miembros de un solo hogar.

Las piscinas que sirven a más de un hogar pueden abrirse solo para natación de regazo regulada con una persona por carril. Se permiten películas / eventos / desfiles de autos en el auto siempre que los ocupantes de cada auto sean miembros de un hogar.

Escuelas: Todas las escuelas y campamentos de día permanecen abiertos siguiendo los protocolos de reapertura. Las escuelas K-12 y los campamentos diurnos con un brote (3 casos o más durante 14 días) deben cerrar durante 14 días.

Negocios / actividades no esenciales cerrados: áreas de juego (con la excepción de áreas de juego en guarderías y escuelas; salas de juego; - restaurantes, bares, cervecerías y bodegas permanecen cerrados para comer y beber en persona debido a las altas tasas de transmisión en la comunidad, ya que los clientes no se cubren la cara, lo que aumenta las posibilidades de transmisión del virus.

Los restaurantes, bodegas y cervecerías permanecen abiertos para recoger, entregar y llevar. Las cervecerías y bodegas permanecen abiertas para la venta minorista ventas al 20% de ocupación.

Ferrer dijo el sábado que los protocolos para los equipos deportivos profesionales en el condado no cambiarán. “Están y permanecerán libres de espectadores”.

En cuanto a los deportes universitarios, “nos alineamos con la directiva de deportes universitarios del estado Si el estado cambia, nosotros a nivel local cambiaremos”. Ferrer dijo que los funcionarios sabían que se avecinaba este aumento, pero que “ninguno de nosotros realmente pensó que el aumento sería tan grande en un período de tiempo tan corto”.

El número de casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles sigue en aumento. Las más recientes cifras reportaron más de 5,000 nuevos casos y eso significa más restricciones.

Ella agregó que con una vacuna que se espera que se apruebe para su distribución en breve, “la luz está al final del túnel ... pero tenemos que llegar allí”.

Según las estimaciones del condado publicadas a principios de esta semana, cada paciente con COVID-19 en el condado están transmitiendo el virus a un promedio de 1,27 personas, la tasa de transmisión más alta que ha visto el condado desde marzo, antes de que se implementaran protocolos de seguridad como cubrirse la cara y distanciamiento social.

Con base en esa tasa de transmisión, los funcionarios de salud estiman que una de cada 145 personas en el condado ahora está infectada con el virus y lo transmite a otras personas.

“Esto no incluye a las personas que actualmente están hospitalizadas o aisladas en su hogar”, dijo la directora de Servicios de Salud del condado, la Dra. Christina Ghaly. “Esta es la estimación de las personas que están fuera de casa e infectando a otros. Es posible que no sepan que están infectados. Pueden saber que están infectados y no estar aislados. Pero están ahí afuera y están exponiendo a otras personas al virus”.

Ghaly dijo que la cantidad de personas hospitalizadas debido al virus ha aumentado en un 70% en las últimas dos semanas, y el condado ahora promedia alrededor de 300 nuevas admisiones diarias.

“Según la estimación actual de (la tasa de transmisión del virus) y suponiendo que no haya cambios en el comportamiento de las personas que afecten las transmisiones, probablemente habrá escasez en la cantidad de camas de hospital, y especialmente en camas de UCI o camas de unidades de cuidados intensivos, durante las próximas dos a cuatro semanas”, dijo.

Ghaly señaló que, dada la tasa de transmisión actual, el número de pacientes hospitalizados podría duplicarse en dos semanas y cuadriplicarse en un mes.

Ella dijo que los hospitales tienen planes de “aumento repentino” para aumentar la cantidad de camas, pero la disponibilidad de trabajadores de la salud para dotar de personal a esas camas y tratar a los pacientes es más limitada.