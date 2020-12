Hospitales de Los Ángeles enfrentan abrumadora demanda por COVID-19

Impulsado por el aumento continuo de casos de COVID-19, el espacio disponible continuó disminuyendo el viernes en los hospitales del condado de Los Ángeles, y los profesionales de la salud imploran al público que se tome en serio el virus para evitar que los centros médicos sean invadidos y incapaz de cuidar a los pacientes.

“Nos están aplastando. No voy a endulzar esto. Nos están aplastando”, dijo el Dr. Brad Spellberg, director médico del Centro Médico del Condado de Los Ángeles-USC. “Durante la mayor parte de los días de la última semana, no tuvimos ninguna cama de UCI abierta por la mañana y tuvimos que luchar: ‘¿podemos mover a este paciente aquí?’, ¿Podemos mover a ese paciente alla?’... Ya estamos expandiendo la atención a áreas del hospital en las que normalmente no brindamos ese tipo de atención... Y no se trata solo de pacientes con COVID”, dijo.

“Son accidentes automovilísticos y ataques cardíacos y víctimas de violencia. Necesitan un lugar al que acudir para recibir cuidados intensivos. Solo podemos reaccionar. No podemos detener la propagación. Necesitamos que el público escuche estas estrategias de mitigación para frenar la propagación o nos quedaremos sin camas por completo”.

La OMS recomienda diversos tipos de mascarillas dependiendo del usuario. Detalles en el video.

Spellberg también expresó la frustración que sienten los trabajadores de la salud causada por aquellos que niegan la gravedad del virus y minimizan su impacto en hospitales. “La cantidad de coraje moral que se necesita para correr hacia el peligro hace que sea muy frustrante para nuestros héroes todos los días venir a nuestros hospitales y atender a los pacientes cuando vemos videos y escuchamos a las personas que no se toman en serio las estrategias de salud pública”, dijo.

Sus comentarios se produjeron en medio de una oleada de casos que se ha disparado en todo el condado desde noviembre, agravada por el feriado del Día de Acción de Gracias y las reuniones que lo acompañaron, que se produjeron a pesar de las advertencias en su contra.

La Dra. Christina Ghaly dijo que hasta el viernes por la mañana, había 699 camas de hospital disponibles en total en el condado de Los Ángeles, con una población de 10 millones de personas, y solo 69 camas de UCI. Eso es inferior a las cifras del jueves de 716 camas en total y 92 camas de UCI.

La capacidad de los hospitales para recibir pacientes de COVID-19 se ha reducido drásticamente.

Ghaly señaló que las cifras representan una respuesta “instantánea en el tiempo” de una encuesta matutina diaria de los 70 hospitales del condado que “reciben emergencias del 911” y los números pueden fluctuar dramáticamente a lo largo del día.

En los últimos días, los hospitales del condado han estado operando cerca de su capacidad total autorizada de aproximadamente 2,500 camas de UCI. La semana pasada, los hospitales del condado operaban un promedio general de alrededor de 10,360 camas fuera de la UCI por día, según el espacio físico y el personal disponible.

En general, los hospitales del condado tienen licencia para operar alrededor de 17,000 camas fuera de la UCI, pero ese número está restringido por la disponibilidad de personal para tratar a los pacientes.

El condado informó el jueves un total de 4,864 pacientes con COVID en hospitales, unos 200 más que el día anterior y el nivel más alto de la pandemia. Aproximadamente el 20% de esas personas estaban en camas de UCI, o alrededor de 973.

En los últimos cinco días, mas de 1,000 residentes del Estado Dorado han muerto a causa del virus.

Ghaly hizo eco de la advertencia de Spellberg de que la aglomeración de pacientes en los hospitales amenaza la atención de todos, no solo de los pacientes con COVID-19. “Todos han visto de primera mano lo devastadora que ha sido y continúa siendo esta pandemia y saben que estamos luchando contra este aumento sin precedentes que abruma a nuestros hospitales y realmente corre el riesgo de socavar la capacidad...de los hospitales para atender a todos los que necesitan sus servicios,'' ella dijo. “Y eso está en riesgo en este momento”.

Spellberg señaló que la llegada de una vacuna COVID-19 ofrece esperanzas para los trabajadores de la salud y el público sobre un eventual fin de la pandemia, pero ese fin está muy lejos.

“Si bien ahora vemos la luz al final del túnel, aún no hemos llegado a la luz”, dijo Spellberg. “La pandemia continuará durante muchos, muchos meses después de que comencemos a vacunar a las personas. Este no es el momento de empezar a ignorar los consejos y recomendaciones de salud pública. Nuestros hospitales están críticamente superpoblados en el condado de Los Ángeles.”

“El condado ahora se está moviendo hacia convertirse en el epicentro de la pandemia”, dijo. “Todavía no estamos en la etapa en la que otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, hayan sufrido consecuencias catastróficas, pero vamos en esa dirección. Y si no detenemos la propagación, nuestros hospitales se verán abrumados”.

El jueves, el estado anunció que la región de 11 condados del sur de California había alcanzado formalmente la capacidad cero en unidades de cuidados intensivos. La designación no significa que no haya camas disponibles, ya que el estado ajusta la cifra de capacidad en función de la proporción de pacientes con COVID que ocupan espacio en la UCI.

Ghaly dijo anteriormente que los hospitales del condado de Los Ángeles tenían un promedio de alrededor de 600 ingresos por coronavirus por día, frente a alrededor de 500 la semana pasada.

Según las tendencias actuales, los hospitales podrían admitir entre 750 y 1350 nuevas admisiones de COVID por día para fines de diciembre, dijo.

El jueves, el Departamento de Salud Pública del condado informó 102 muertes adicionales por coronavirus, aunque cuatro de ellas fueron anunciadas el miércoles por funcionarios de salud en Long Beach.

Long Beach informó de otras cuatro muertes el jueves por la tarde, mientras que Pasadena anunció tres más. Las nuevas muertes le dieron al condado un total general de 8,671 muertes desde el comienzo de la pandemia.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dijo que las muertes diarias promedio por COVID-19 en el condado se han disparado un 267% desde el 9 de noviembre, alcanzando 44 por día la semana pasada, y probablemente incluso más esta semana dadas las recientes cifras de muertes en aumento.

Ferrer dijo que eso equivale a dos personas en el condado que mueren de COVID-19 cada hora.

Otras 14,418 infecciones por COVID se confirmaron en el condado el jueves. Los funcionarios de salud de Long Beach informaron otros 993 casos el jueves por la tarde, mientras que los funcionarios de salud de Pasadena anunciaron un récord diario de 201 nuevas infecciones.

El vicepresidente Mike Pence fue vacunado contra COVID-19 el viernes en un evento de televisión en vivo destinado a tranquilizar a los estadounidenses de que la vacuna es segura. Celebró la vacuna como "un milagro médico" que eventualmente podría contener la furiosa pandemia de coronavirus. La esposa de Pence, Karen, y el Cirujano General Jerome Adams también recibieron la vacuna.

Los nuevos casos elevaron el total acumulado en todo el condado a 581,519.

Los funcionarios del condado dijeron que la tasa de transmisión local de COVID-19, el número promedio de personas que cada persona con COVID positivo infecta con el virus, es ahora de 1.2, frente a 1.16 hace una semana.

Siempre que la tasa sea superior a 1, se prevé que aumente el número de casos.

El condado también estima que uno de cada 80 residentes no hospitalizados o en cuarentena / aislamiento está infectado con el virus, probablemente sin saberlo o sin mostrar ningún síntoma, pero aún así puede infectar a otros.

“Según la ciencia de la transmisión de COVID-19, la devastación que estamos experimentando ahora se debe a que las personas que, sin saberlo, se infectaron con el virus, estuvieron en contacto cercano o directo con otra persona o grupo el tiempo suficiente para infectarlos” dijo el oficial de salud Dr. Muntu Davis el jueves. “Puede haber ocurrido en el trabajo o cuando viajaron o visitaron a personas fuera de sus hogares con las que no viven durante las vacaciones, ya sea aquí en el condado o en otro condado, en otro estado u otro país.”

“La ciencia de la transmisión de COVID-19 también indica que la transmisión ocurre más fácilmente en espacios abarrotados con mucha gente cerca, entornos de contacto cercano, especialmente donde las personas tienen conversaciones muy cerca unas de otras y en espacios confinados o espacios cerrados con poca ventilación”, dijo.

“Y que el riesgo de propagación de COVID-19 es mayor en lugares donde estas tres condiciones se superponen”.

La región del sur de California, que cubre Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, Los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura se encuentra bajo una orden regional de quedarse en casa impuesta por el estado que prohíbe las reuniones de personas de diferentes hogares y forzó el cierre de muchas empresas, al tiempo que restringe la capacidad en otras.

Las escuelas con exenciones pueden permanecer abiertas, junto con la “infraestructura crítica” y las tiendas minoristas, que estarán limitadas al 20% de su capacidad.

Los restaurantes están restringidos al servicio de comida para llevar y a domicilio únicamente.

Los hoteles pueden abrir “solo para soporte de infraestructura crítica”, mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre.

La producción de entretenimiento, incluidos los deportes profesionales, podría continuar sin audiencias en vivo. La orden permanecerá en vigor hasta al menos el 28 de diciembre.