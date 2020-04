¿Es recomendable salir al aire libre en estos momentos de pandemia, y ayudará el calor a combatirlo?

Un experto médico advierte que no se puede confiar en que el calor ayudará a erradicar el coronavirus, y dice que las personas que tienen que salir para actividades al aire libre lo hagan, pero de manera responsable.

Antes de emprender actividades acuáticas, escalar montañas o simplemente querer recuperar el bronceado del cuerpo, es bueno que uno sepa lo siguiente antes de salir de casa y exponerse al COVID-19.

“Informarse de los lugares donde uno va a ir, especialmente si hay disponibilidad de baños, si hay disponibilidad de lugares donde uno puede lavarse las manos. Todo eso va a ser valioso”, dijo el Dr. Antonio Carbayo, de medicina familiar.

Expertos de salud como el Dr. Carbayo recomiendan al público que si tienen intenciones de salir al aire libre, no confiar en que la ola de calor ayude a eliminar el coronavirus.

“Sospechamos, no hemos confirmado, que el virus no va a vivir en superficies que están calientes por mucho tiempo, pero aun así no lo destruye instantáneamente, osea que no aceptamos ese riesgo todavía”, dijo Dr. Carbayo.

Recordó que el COVID-19 se contrae principalmente por vías respiratorias (por eso se recomienda el distanciamiento de seis pies) o por contacto, ya sea tocando una banca, un pasamanos o cualquier otra superficie.

“Así que tomamos precauciones en todo aspecto, especialmente las vías respiratorias, las gotas de saliva y también lo que es contacto de superficies ya que tenemos la tendencia de tocarnos la cara, los ojos y la boca”, dijo Dr. Carbayo.

Después de un encierro de semanas por la cuarentena a raíz del COVID-19, muchos californianos están ansiosos de salir de casa, caminar y tomar el sol, pero no ha sido tan fácil.

“Yo pienso que nos deberíamos de quedar en casa pero los niños ya no pueden estar más en la casa. Están agarrando estrés ya no pueden estar ahí”, dijo Lorena Aguirre, madre de familia.

Regresando a las recomendaciones del Dr. Carbayo, dijo que si hay quienes vayan a salir de casa, que lo hagan pero de manera responsable y segura.

“El uso de desinfectantes… Lo que es personas que van a andar caminando, traer esos recursos y poder usarlos eso es valioso ya que es una de las formas que podemos preverlo”, dijo el doctor.

Si hace planes de salir, es recomendable que se informe sobre las restricciones que existen en algunos de los sitios que visitará para evitar posible multas y las grandes concentraciones de personas.