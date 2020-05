El condado de Los Ángeles informa 484 nuevos casos de COVID-19, 18 muertes más

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles anunciaron el domingo 18 muertes más debido al coronavirus y 484 casos recientemente confirmados, lo que eleva el total del condado a 1,530 muertes y 31,677 casos.

"Cada día, informamos estos números sabiendo que hay personas que están llorando por sus seres queridos que fallecieron por COVID-19. A todos ustedes les decimos, lamentamos mucho su pérdida", dijo Barbara Ferrer, el directora de salud pública del condado. "Al comenzar nuestro paso a recuperación, estamos agradecidos por todo lo que han hecho para llevarnos a este punto. Más que nunca, todos debemos continuar haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19, para proteger a los más vulnerables miembros de nuestra comunidad y hacer lo más importante, salvar vidas ".

Los últimos números se revelaron mientras los residentes del condado celebraban el Día de las Madres con muchas restricciones destinadas a frenar la propagación del virus aún vigentes, mientras que otros se levantaban gradualmente. Los senderos y los parques se reabrieron el sábado, un día después de que el condado permitiera que algunas tiendas minoristas reabrieran, ofreciendo servicios para llevar.

Todas las playas del condado permanecen cerradas, pero se espera que reabran el miércoles con restricciones puestas sobre actividades como tomar el sol, hacer un picnic y jugar el voleibol, según Nicole Mooradian, portavoz del Departamento de Playas y Puertos del condado.

Se permitirán los deportes acuáticos y el uso de la playa para hacer ejercicio, como correr y caminar a lo largo de la costa. Los baños estarán abiertos, pero los estacionamientos permanecerán cerrados para desalentar a las multitudes, dijo Mooradian, según el diario Los Angeles Daily News.

Una excepción a la reapertura de los senderos fue el popular sendero Runyon Canyon, que permanece cerrado porque atrae a multitudes demasiado grandes, dijeron las autoridades.

La Supervisora ​​del Condado, Kathryn Barger, dijo que el personal se desplegó para garantizar que las personas cumplan con los requisitos de distanciamiento social, y todos los excursionistas mayores de dos años deberán usar cubiertos faciales.

"Ellos (la Oficina de Parques del Alguacil) no están haciendo nada fuera de lo común", dijo el sábado el agente James Nagao, de la Oficina de Información del Sheriff del Condado de Los Ángeles, al Servicio de Noticias de la Ciudad. "La Oficina de Parques patrulla constantemente los parques del condado de Los Ángeles en un esfuerzo por asegurarse de que la gente disfrute la experiencia del parque".

Al suavizar algunas restricciones, las autoridades advirtieron que la pandemia está lejos de terminar.

"Si está fuera de casa este fin de semana, tome todas las precauciones, ya que cualquiera de nosotros, incluso si no estamos enfermos, podría estar infectado con COVID-19 y capaz de infectar a otros", dijo Ferrer. "Cuando esté fuera de su hogar, siempre manténgase a seis pies de distancia de todos y use una máscara de tela que cubra con seguridad su nariz y boca si hay otras personas cerca de usted. Estas acciones son de importancia crítica a medida que comenzamos el paso de recuperación para que no nos encontramos con grandes aumentos en hospitalizaciones y muertes que requerirían que restablezcamos las restricciones ".

Los funcionarios de parques del condado instaron a los residentes a que no visiten los senderos si están enfermos o exhiben algún signo de enfermedad. Las personas que caminan por los senderos deben hacerlo solo con los miembros de su hogar, y los excursionistas deben traer agua, desinfectantes para manos y / o toallitas desinfectantes, dijeron los funcionarios del parque.

"No hay una nueva iniciativa de ejecución, específicamente", dijo el oficial Mike Chan de la Sección de Relaciones con los Medios del Departamento de Policía de Los Ángeles. "Imponer las reglas será el último recurso. No hay una nueva regla de compromiso, ya que estos parques se están poniendo en funcionamiento gradualmente, oficialmente".

Los campos de golf de la ciudad y el condado también se reabrieron, pero las tiendas de golf permanecen cerradas y los restaurantes de campos de golf sólo estarán preparando comida para llevar.

Originalmente se esperaba que los parques del condado estuvieran cerrados para el Día de las Madres, pero permanecieron abiertos, aunque se prohibieron las grandes reuniones.

"Dado a que el festivo es uno de los días más activos del año, Los Parques del Condado de Los Ángeles les recuerdan a todos los visitantes del parque que se requiere distanciamiento social y que la orden de salud prohíbe las reuniones grupales", según el departamento.

Long Beach reabrirá sus senderos para caminar / andar en bicicleta el lunes, aunque las playas permanecerán cerradas.