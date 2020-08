Directora de salud pública insta a los jóvenes que no festejen más porque propagan el COVID-19

Inmediatamente después de dos fiestas muy publicadas, una de las cuales terminó en un tiroteo fatal, el director de salud pública del condado de Los Ángeles advirtió nuevamente el miércoles que tales reuniones están prohibidas por órdenes de prevención de coronavirus, y asistir a ellas pone en peligro al público en general.

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado, dijo que las tasas de infección entre los residentes de 30 a 49 años casi se triplicaron entre junio y finales de julio, y las tasas de entre 18 y 29 años se cuadruplicaron.

"Estos dos grupos de edad continúan generando nuevas infecciones aquí en el condado", dijo Ferrer.

Ella dijo que las personas en el grupo de edad de 18 a 29 años ahora representan el doble del porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 en el condado que en abril, igualando la tasa de personas de 80 años o más. Las personas de 30 a 49 años ahora representan el 25% de todos los pacientes hospitalizados con el virus.

Ferrer también dijo que el condado ha reportado cientos de muertes entre los grupos de edad más jóvenes, pero señaló que las personas más jóvenes que se infectan pero no se enferman gravemente aún pueden transmitir el virus a los residentes mayores que podrían necesitar hospitalización o incluso morir.

Sin hacer referencia específica a ninguna reunión en particular, Ferrer reconoció a las recientes fiestas ampliamente publicadas que llegaron a los titulares, llamando a tales colecciones masivas de personas una “mala idea” y un caldo de cultivo para el virus entre los residentes más jóvenes que a su vez pueden infectar a los residentes mayores y más vulnerables. El viernes por la noche, decenas de personas asistieron a una fiesta privada en un bar de Hollywood, y a principios de esta semana, cientos de personas asistieron a una fiesta en la casa a las afueras de Beverly Hills que terminó en un tiroteo fatal.

"Las reuniones simplemente no están permitidas en este momento bajo la orden del oficial de salud", dijo Ferrer. "Porque crean un gran riesgo de transmisión en actividades que realmente no son esenciales. Estas fiestas y reuniones con personas que no están en su hogar nos perjudican a todos cuando intentamos reducir nuestras tasas de casos para que podamos llevar a nuestros hijos a la escuela y hacer que otros adultos vuelvan a sus trabajos. Pedimos que todos tomen buenas decisiones. No organice grandes fiestas y no asista a una fiesta si es invitado. No vale la pena correr el riesgo y ciertamente no vale la pena el riesgo que está creando para nuestro colectivo paso a la recuperación".

Expresó su frustración ante las personas que organizarían o asistirían a una fiesta.

"Creo que una pregunta igualmente importante es por qué tanta gente está dispuesta a poner en riesgo a toda nuestra comunidad durante esta pandemia sin precedentes", dijo.

Llegando a casa el punto de que COVID-19 puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, Ferrer señaló un brote recientemente documentado a lo largo de las casas de fraternidades de la USC que hasta ahora ha resultado en 45 casos positivos del virus. Ella dijo que se produjo un brote más pequeño entre otro grupo de estudiantes de la USC que estudiaban y socializaban juntos.

Ferrer también dijo que al menos ocho jugadores de fútbol en la UCLA dieron positivo. UCLA Athletics emitió una declaración diciendo que todos los estudiantes atletas se someten a pruebas para detectar COVID-19 y anticuerpos cuando regresan al campus, y aquellos que viajan en avión deben permanecer en cuarentena durante siete días antes de presentarse en las instalaciones deportivas para un examen médico.

"Cualquiera que fuera positivo para COVID-19 inmediatamente se aislaría durante 10 días a partir de la fecha de la prueba", según el comunicado. "Cualquiera que se considere que ha estado en contacto cercano con alguien que resultó positivo entraría en aislamiento durante 14 días desde la última fecha de contacto. UCLA Athletics actualmente no tiene estudiantes atletas aislados ".

Esta semana, el condado publicó un boceto de directrices para la eventual reapertura de colegios y universidades, aunque ninguna de esas instituciones podrá abrir por el momento debido al elevado número de casos. Las pautas sólo serán relevantes cuando tales reaperturas estén permitidas por el estado y el condado.

El condado reportó otras 68 muertes debido al virus el miércoles, aunque dos de esas muertes fueron reportadas el martes por funcionarios de salud en Long Beach y Pasadena. Las nuevas muertes aumentaron el número de muertes en todo el condado a 4,825.

Ferrer anunció otros 2,347 casos confirmados del virus, pero nuevamente señaló que el número probablemente sea bajo debido a los continuos problemas tecnológicos en el sistema de informes de laboratorio electrónico del estado que ha resultado en un recuento insuficiente que se remonta al menos dos semanas.

Advirtió que una vez que se borre la cartera de pedidos, el condado probablemente verá un fuerte aumento en el número total de casos. Hasta el miércoles, el total de casos en todo el condado desde el inicio de la pandemia fue de 197,912.

Sin embargo, la acumulación de informes estatales no afecta los informes diarios de muertes u hospitalizaciones, y ambos números han tenido una tendencia a la baja, lo que lleva a Ferrer a decir nuevamente que es "cautelosamente optimista" sobre el éxito de los esfuerzos locales para controlar la propagación del virus.

"Sin embargo, debemos aprender de nuestro pasado reciente, y debemos continuar nuestra vigilancia frente a este virus aún nuevo y peligroso", dijo Ferrer. "Recordarán que hace solo unos meses estábamos en un lugar mucho mejor de lo que estamos ahora. Y desafortunadamente, muchos de nosotros pensamos que eso significaba que podíamos volver a la vida como era antes de COVID-19 y nosotros como comunidad volvimos a un lugar donde COVID-19 se estaba extendiendo a tasas aún más altas que en los primeros días de la pandemia.

"La principal diferencia esta vez fue que las personas que manejan la tasa de infección eran más jóvenes de lo que habían sido inicialmente", dijo.