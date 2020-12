Condado de Orange despliega hospitales móviles para manejar el aumento de pacientes con COVID-19

El condado de Orange continuó el martes estableciendo nuevos récords de diagnósticos y hospitalizaciones de coronavirus a medida que los funcionarios del condado implementaron hospitales de campaña móviles para manejar el aumento de pacientes.

El condado registró 2,173 nuevas infecciones por COVID-19, elevando el total de casos acumulados a 107,937.

Las hospitalizaciones aumentaron de 1,287 el lunes a 1,371 el martes, incluidos 296 pacientes de la UCI, frente a las 288 del día anterior. Ambos son registros nuevos, un hecho diario desde la semana pasada.

La disponibilidad de camas en la UCI del condado aumentó de 9.3% el lunes a 10.4% el martes en la categoría no ajustada, y aumentó de cero a 1.4% en la métrica "ajustada" que creó el estado para reflejar la diferencia en camas disponibles para pacientes con COVID-19 y no pacientes con coronavirus.

El porcentaje de camas disponibles en UCI de la región de 11 condados del sur de California es del 1.7%.

La tasa de casos diaria ajustada del Condado de Orange por 100,000 aumentó el martes de 30.3 la semana pasada a 42.7, y la tasa de positividad aumentó del 10.6% al 13.2%.

La tasa de positividad del cuartil de equidad en salud del condado, que mide los casos en las partes más afectadas y más necesitadas del condado, aumentó del 16.2% la semana pasada al 18.8%.

El condado está probando 526.8 por 100,000 en un promedio de 7 días con un retraso de 7 días, que es un récord histórico.

Todas las métricas del condado ahora se encuentran dentro del nivel más restrictivo, púrpura, del sistema de monitoreo de coronavirus de cuatro niveles del estado.

El martes se informó una nueva muerte en el condado de Orange, lo que elevó el número de muertos a 1,695. El domingo, se reportaron 14 muertes por COVID-19. La semana pasada, el condado reportó 62 muertes, frente a 41 y 26, respectivamente, en las dos semanas anteriores.

La mayoría de las muertes reportadas desde el viernes estaban en la categoría de 75 años o más, pero al menos una tenía entre 25 y 34 años.

Antes de este mes, el récord de pacientes de la UCI en Orange era de 245 durante un aumento a mediados de julio. En general, las hospitalizaciones han batido récords diariamente desde el 2 de diciembre.

Como ha sido el caso durante meses, decenas de residentes apelaron a la junta de supervisores el martes para ignorar la orden estatal de quedarse en casa y criticaron las coberturas. El abogado del condado de Orange, Leon Page, explicó que la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom es la última palabra sobre la orden de quedarse en casa y el condado no puede hacer nada para cambiarla.

El Dr. Clayton Chau, director de salud del condado y director de la Agencia de Atención Médica, hizo un llamado emocional a los residentes para que se adhieran a los mandatos de distanciamiento físico y cubrirse la cara para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.

"Lo único que sabemos es que la gente debe quedarse en casa cuando está enferma, no mezclar hogares y usar una mascarilla, y hacer todas las medidas de limpieza como lavarse las manos, etc.", explicó Chau. "Eso es lo único que funciona".

Chau especuló que los nuevos tratamientos quizás hayan ayudado a mantener a la mayoría de los pacientes hospitalizados fuera de cuidados intensivos.

"Pero la gente todavía está terminando en el hospital y todavía en la UCI", dijo Chau. "Sin todas estas opciones de tratamiento recientemente aprobadas, el número de personas en la UCI probablemente sería peor".

Los funcionarios de salud del condado están luchando particularmente con la vivienda de los ancianos con demencia, que están infectados y no presentan síntomas, señaló Chau.

"No podemos enviarlos a un hospital … No necesitan ese nivel de atención", explcó Chau. "Y no podemos enviarlos a un centro de enfermería … y no podemos enviarlos a un hotel".

Es probable que esos pacientes se alojen en el Fairview Developmental Center en Costa Mesa, que se espera que abra el jueves.

"Pero solo tenemos la disponibilidad de 50 camas", dijo Chau. "Nos vamos a quedar sin opciones para cuidar de estas personas".

Chau dijo: "Tengo miedo" del aumento de pacientes.

"Pierdo el sueño todas las noches", destacó Chau. "Tengo miedo … Nunca he tenido tanto miedo de la Navidad y el Año Nuevo en toda mi vida … No puedo imaginar cómo sería después de las vacaciones si la gente no escucha y no cumple."

El 27 de diciembre fue el día en que el condado pudo salir de las últimas restricciones del gobernador, pero con el aumento de casos y pacientes, "no creo que podamos salir de esto", dijo Chau.

El supervisor Doug Chaffee dijo que anoche recibió un mensaje de texto de un profesional médico del Centro Médico St. Jude que indicaba que el hospital estaba al "99% de su capacidad".

Las 301 camas del hospital están llenas con 138 pacientes con COVID-19, dijo Chaffee.

"La UCI está al 105% de su capacidad", señaló Chaffee. "Están usando todas las camas disponibles. El departamento de emergencias tiene un desbordamiento … Todos los hospitales del condado de Orange están en la misma situación. Es terrible, así que pronto estarán levantando una carpa en el estacionamiento, probablemente para la clasificación. Creo que lo que estamos viendo no es una marejada, sino un tsunami".

La supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett, dijo que las salas de emergencia y las UCI del condado "se están abrumando, no solo en nuestro condado, sino en otros condados".

Bartlett culpó a varios tipos de reuniones de personas que no se cubrieron la cara por el reciente aumento de casos.

"Nuestro sistema de salud podría verse fácilmente abrumado en este punto", destacó Bartlett. "Independientemente de lo que necesitemos hacer para enviar mensajes sobre las reuniones, realmente necesitamos llevar ese mensaje al público. Tenemos que frenar la propagación del COVID-19 en nuestro condado".

El Condado de Orange es un "gran centro de trabajo", por lo que mucha gente de los condados circundantes viaja dentro y fuera del condado por motivos de trabajo "y tenemos gente recreando de un lado a otro", explicó Bartlett.

"En este momento estamos sintiendo los impactos de la oleada de Acción de Gracias", dijo. "Y con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo tenemos que planificar la llegada de más casos".

Chau agregó: "El mensaje es muy simple. En los Estados Unidos hoy en día, cada minuto hay dos personas que han muerto en los Estados Unidos de COVID-19. Cada minuto que hablamos de que alguien perdió a un ser querido … Es un número asombroso y solo un número vergonzoso desde una perspectiva estadounidense porque se supone que somos los mejores en lo que tenemos en atención médica … No se reúna en casa … No salga con amigos … porque no solo infecta ellos, pero infectarán a otras personas … Pueden reunirse socialmente a través de Zoom o Skype o FaceTime. Pero la vacuna está por llegar y será un día triste si no tienen la oportunidad de vacunarse porque accidentalmente mueren por un comportamiento que podría haberte salvado. Ese es el mensaje".

El supervisor del condado de Orange, Andrew Do, hizo un llamamiento a los funcionarios estatales para que reconozcan que algunos estudios han demostrado que algunas de las órdenes de quedarse en casa no son efectivas, lo que lleva a los residentes a cometer actos de desobediencia civil. Do señaló un estudio de 98 millones de la revista Nature que mostró que no hay evidencia de que comer al aire libre contribuya a la propagación del virus.

"¿Podría ser que tengamos tasas más altas debido a la simple fatiga que viene con una política que no está respaldada por la ciencia y no necesariamente nos salva de nada, pero impone un fuerte estrés personal y económico en la comunidad que hace que la gente se sienta desesperada?" no hay salida, así que no importa lo que hagan serán condenados así que, por lo tanto, ¿a quién le importa?" Preguntó.

"Apoyo plenamente las cosas que debemos hacer en el lado de la salud para proteger a las personas y comparto la pasión que tienes por proteger al público", dijo Do. "Pero (los funcionarios estatales) deben poder articular mejor por qué estas medidas en particular funcionan cuando tenemos un estudio que dice claramente lo contrario".

Do, cuyo padre murió inesperadamente durante el fin de semana, notó la congestión de pacientes que vio en el hospital donde su padre fue tratado.

"Puedo decirles por observación personal que se tomaron todas las camas", dijo Do. "Cuando me comuniqué con las funerarias de mi padre, dijeron que su negocio había aumentado en un 300% este año. El tiempo de espera y la falta de disponibilidad de servicios, ya sea para visitas o cremación, es increíble. Nunca han visto ese tipo de escasez antes".

Para abordar la necesidad, se están instalando hospitales de campaña móviles que se alojarán en grandes remolques e incluirán carpas de lona con pisos duros y unidades de temperatura controlada que cuentan con agua corriente, inodoros, duchas y generadores, así como purificadores de aire.

El Hospital Regional Fountain Valley recibirá 50 camas más, St. Jude's en Fullerton recibirá 25 camas y UC Irvine recibirá 50 camas.

El Condado de Orange está esperando su primer envío de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, que se espera llegue el miércoles. Se esperan unas 25,000 dosis, según el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim.

Un brote en las cárceles, que comenzó la semana pasada, ahora tiene 412 presos infectados, en comparación con los 416 reportados el lunes, dijo Carrie Braun del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

"La gran mayoría son asintomáticos", notó Braun, y agregó que la mayoría de los reclusos infectados están alojados en la cárcel Theo Lacy en Orange y la cárcel central de hombres en Santa Ana.

El alguacil Don Barnes, que anteriormente había mantenido las pruebas restringidas a los reclusos recién contratados, cualquiera que muestre síntomas o aquellos expuestos a una persona infectada, ahora buscará evaluar a todos en las cárceles, dijo Braun.

Los reclusos que dan positivo en la prueba están restringidos a una sola celda en estado aislado, y todos los demás expuestos serán puestos en cuarentena juntos mientras esperan los resultados de las pruebas, agregó Braun.

El alguacil está esperando los resultados de 276 pruebas más.

Mientras tanto, un juez de la Corte Superior del Condado de Orange ordenó a Barnes reducir la población carcelaria a la mitad para el viernes, lo que significa que 1,800 reclusos podrían ser liberados a confinamiento domiciliario o monitoreo de brazaletes de tobillo o simplemente liberados por completo.

Los supervisores del condado votaron unánimemente para contratar asesores externos para ayudar a Barnes en la lucha legal con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que presentó una demanda para reducir la población carcelaria.

Los supervisores también votaron a favor de demandar al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para desafiar al departamento a enfrentarse a delincuentes convictos de las cárceles del condado durante la pandemia.

El condado también está lidiando con un aumento en los brotes en las instalaciones de enfermería especializada y de vida asistida. Hasta el martes, 32 centros de enfermería especializada habían tenido dos o más casos confirmados de COVID-19, y 36 centros de vida asistida tenían dos o más casos.

Se les ha pedido a los funcionarios del condado que proporcionen equipo de protección personal, más capacitación o personal para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en esas instalaciones, donde la razón principal de la propagación probablemente sea de los empleados que contraen el virus fuera del sitio, dijo Kim.