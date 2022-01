López Obrador dice que superó, de nuevo, el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que se recuperó del coronavirus tras confirmar la semana pasada que se había contagiado por segunda vez en menos de un año.

“Ya salimos del contagio. Nos fue bien”, afirmó López Obrador al aparecer nuevamente sin cubrebocas en su habitual conferencia matutina de la que se ausentó por una semana luego de anunciar que se había vuelto a enfermar de COVID-19.

“Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta. En síntomas y también el tiempo de recuperación”, dijo el mandatario sin precisar la variante que contrajo, y agregó que presentó síntomas leves.

López Obrador, quien se ha resistido siempre a usar cubrebocas, se contagió por primera vez de coronavirus en enero del año pasado y superó sin complicaciones la enfermedad.

En diciembre, el gobernante, de 68 años, se aplicó la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca junto a algunos miembros de su equipo de gobierno.

El médico Andreu Comas, profesor de la Facultad de Medicina del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, consideró como “rápida” la reaparición del gobernante luego de haberse reportado como contagiado el 10 de enero, y precisó que en la mayoría de los casos el período de contagio se extiende hasta diez días.

En declaraciones a The Associated Press, Comas indicó que algunos de los pacientes que se han contagiado con la variante Ómicron y Delta han presentado con el tiempo secuelas, y agregó que “sería bueno saber si el presidente ya pasó por una valoración médica para que no vaya a tener alguna secuela”.

López Obrador admitió que los contagios están creciendo mucho en México pero no así las hospitalizaciones ni los fallecimientos, y atribuyó eso resultados a las vacunaciones.

Hasta mediados de mes 88% de la población adulta (unas 82.8 millones de personas) había recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según registros oficiales.

Durante la semana pasada en México se registraron incrementos significativos en los contagios que superaron los 44,000 casos diarios, pero las autoridades no han extremado las restricciones en la mayor parte de los 32 estados del país.

Sobre la evolución de las diferentes variantes en México, Comas refirió a la AP que de acuerdo con los informes de enero de las autoridades sanitarias “dos de cada tres muestras” evaluadas corresponden a Ómicron, y agregó que ya en algunos estados esa es la variante dominante.

México acumula hasta la fecha 4.36 millones de contagios por coronavirus y más de 300,000 defunciones, pero se realizan tan pocas pruebas en el país de 126 millones que una revisión del gobierno de los certificados de defunción sitúa el número real en casi 460,000.