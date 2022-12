“El covid todavía está con nosotros”: uso de mascarillas podría regresar al condado de Los Ángeles

Los nuevos números muestran un fuerte aumento en los casos de COVID-19 esta semana justo cuando los hospitales también están lidiando con un aumento en los pacientes con gripe y RSV.

Pero, ¿eso significa que los mandatos de mascarillas para interiores podrían regresar en el condado de Los Ángeles?

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, la Dra. Bárbara Ferrer, dice que en este momento, con este aumento actual en los casos de COVID-19, el condado no está en el punto de restablecer el mandato de mascarillas en interiores.

La investigación de las universidades de Harvard, Yale y Standford arrojó que 94% de los estadounidenses ha sido contagiado con el coronavirus al menos una vez.

Pero si las cosas empeoran en los hospitales, podría suceder a fin de mes.

Ella dice que lo importante es comenzar a usar nuestras mascarillas nuevamente para protegernos contra lo que ahora es una triple amenaza.

Más personas se están enfermando a principios de este invierno, según los médicos de la sala de emergencias y la UCI, que esperaban un salto en el número de pacientes no tan pronto.

“Por lo general, estos no son el tipo de números que vemos hasta fines de diciembre y principios de enero, por lo que el hecho de que estemos comenzando la temporada tan temprano es una señal ominosa”, dijo el Dr. Thomas Yadegar, director de la UCI en el hospital Cedars Providence Tarzana.

“Estos números demuestran claramente que el covid todavía está con nosotros”, dijo Ferrer.

Los nuevos números muestran que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones aumentan junto con los casos de gripe y RSV.

Se trata del COVID-19, la influenza y el RSV.

Más de 4,500 reportados en el condado de Los Ángeles el miércoles, casi el doble de los más de 2,300 del martes.

Las autoridades dicen que es probable que los números reales sean mucho más altos debido a las pruebas caseras que no se informan. La Dra. Anne Rimoin de UCLA dice que dado que las personas ya no usan mascarillas tanto como antes, era inevitable que COVID-19 y otras enfermedades respiratorias se propagaran.

“La gente debería verse así como el clima cuando comenzamos a ver predicciones de lluvia que nos ponemos un impermeable”, dijo la Dra. Anne Rimoin, epidemióloga de la UCLA. “Entonces, usar una mascarilla, por ejemplo, es un gran protector contra las enfermedades respiratorias en general, lo protegerá contra la gripe, el RSV y el COVID-19.

Médicos afirman que las personas contagiadas con RSV, tanto niños como adultos, se pueden recuperar en un lapso de una o dos semanas.

Ferrer anunció el jueves que esta semana el condado de Los Ángeles pasó del nivel comunitario bajo al medio para COVID-19 según lo definido por los CDC.

Indicó que el mandato de uso de mascarillas en interiores del condado regresaría si el condado alcanzara un alto nivel de hospitalizaciones y una capacidad de camas cada vez menor.

“Necesitaríamos que ambas métricas también estén en el nivel alto, así como nuestra tasa de casos para estar en el nivel alto y luego seguir la guía de los CDC que incluye el enmascaramiento universal en interiores”, dijo Ferrer.

El RSV ha causado alrededor de 58,000 hospitalizaciones anuales y de 100 a 300 muertes entre niños menores de 5 años cada año en EEUU.

Los funcionarios de salud dicen que si aún no lo ha hecho, ahora es el momento de volver a usar mascarillas en entornos concurridos, obtener el nuevo refuerzo de omicron y hacerse las pruebas regulares de COVID-19.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.