Servicios médicos gratuitos en la feria de salud en el centro de Los Ángeles

Por segundo año consecutivo, la feria de salud del centro de Los Ángeles ofrecerá servicios médicos gratuitos a la comunidad de bajos recursos.

El evento es organizado por My Community Health Fair, un grupo de organizaciones que se reúnen para brindar este tipo de servicios, además de información sobre distintos temas de salud. La feria, según sus organizadores, busca llegar a la población de bajos recursos del área de Los Ángeles.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los servicios que se ofrecerán incluyen, entre otros:

Exámenes de la vista y anteojos gratuitos;

Exámenes y tratamientos dentales gratuitos en el lugar;

Revisiones médicas generales;

Información sobre salud mental, como parte de la campaña de concientización sobre este tema que se lleva a cabo durante el mes de mayo.

“Todo es completamente gratis. Lo importante aquí es ayudar a nuestra comunidad”, dijo Flavio Guerra, presidente de My Community Health, a Telemundo 52.

Guerra añadió que la feria ofrecerá también información sobre los servicios de salud que ofrece la ciudad de Los Ángeles a las personas de bajos recursos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Hay bastantes recursos de la ciudad y tendremos una unidad móvil que va a estar ayudándote a inscribirte para los recursos que están disponibles”, dijo Guerra. “La gente tiene necesidad pero hay recursos. Hay que aprovecharlos”.

El evento móvil “Atención médica de primavera 2025” se llevará a cabo en el parque Lafayette, en el centro de Los Ángeles, el 17 de mayo de 2025, desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. No se necesita ningún tipo de identificación y no se tomará en cuenta el estatus migratorio.