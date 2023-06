Ha ayudado a 10,000 bebés a venir al mundo y ahora necesita un donante que le salve la vida

Un médico de Los Ángeles que trae vida al mundo necesita desesperadamente un donante que le salve la vida.

El Dr. Jaime López sufre desde hace muchos años de una enfermedad renal crónica. En 2019, el médico de 69 años sufrió un ataque cardíaco silencioso que requirió un bypass cuádruple y provocó más daño renal.

López ha sido médico durante casi 40 años y actualmente atiende a pacientes en Vía Health Care Clinic cerca de Boyle Heights, la comunidad donde nació y se crió.

“Después de cuatro años en la escuela de medicina regrese a Los Ángeles por mi residencia”, dijo el Dr. López.

Orgulloso señala que en sus casi cuatro décadas de servicio ha traído al mundo a cerca de 10,000 bebés recién nacidos y ha visto convertirse en padres a niños que él ayudó a nacer.

“Ya después de 18 años, atendí a la paciente que yo atendí cuando nació, decimos [que soy un] granddoctor”, dice el médico, usando un término que lo definiría como el doctor abuelo.

Actualmente, muchas de sus pacientes están embarazadas con condiciones de alto riesgo como presión arterial alta y diabetes. López espera encontrar a una persona que le permita continuar con su trabajo para salvar vidas.

Se han realizado pruebas a familiares, amigos e incluso antiguos pacientes para determinar si podrían ser posibles donantes. López está en la lista del Programa de Donantes Vivos de la USC, pero no se ha encontrado ninguna coincidencia.

Aunque no está en diálisis al momento, López tendrá que comenzar el tratamiento si no se encuentra un donante pronto.

“Rezo todas las noches para que se encuentre un donante”, dijo López. “Si puedo encontrar un donante es más fácil y más rápido”.

