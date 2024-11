Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los medicamentos para bajar de peso

Millones de estadounidenses con obesidad serían elegibles para que medicamentos populares para la pérdida de peso como Wegovy y Ozempic sean cubiertos por Medicare o Medicaid bajo una nueva regla que anunció este martes el gobierno del presidente Joe Biden.

Más del 40% de los estadounidenses son considerados obesos. La obesidad, una enfermedad crónica, pone a las personas en riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, problemas respiratorios, derrame cerebral y algunos tipos de cáncer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hasta ahora, Medicare y Medicaid solo han brindado cobertura de seguro para estos medicamentos cuando se utilizan para tratar afecciones como la diabetes.

El cambio reduciría drásticamente los costos de bolsillo de los medicamentos. Hoy, un suministro de medicamentos para bajar de peso para un mes puede costar $1,000 o más, según estimaciones de un funcionario de la Casa Blanca.

Alrededor de 72 millones de estadounidenses estaban inscritos en Medicaid en julio, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Casi 68 millones están inscritos en Medicare.

Otros 154 millones de estadounidenses obtienen seguro médico a través de su trabajo, según la Kaiser Family Foundation.

Las investigaciones sugieren que existen disparidades significativas en cuanto a quién recibe medicamentos para bajar de peso. La empresa de análisis de atención médica PurpleLab encontró disparidades raciales en cuanto a quién puede obtener semaglutida, el ingrediente de Ozempic y Wegovy.

Alrededor del 85% de las recetas de semaglutida se dispensaron a personas blancas en 2023, según los datos de la empresa. Cuando el seguro no cubre el medicamento, su alto costo se convierte en una barrera para muchos estadounidenses de ingresos bajos y medios, han dicho los médicos.

QUÉ PODRÍA PASAR EN EL GOBIERNO DE TRUMP

La costosa propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos prepara el escenario para un posible enfrentamiento entre la poderosa industria farmacéutica y Robert F. Kennedy Jr., un opositor declarado de los medicamentos para perder peso que, como nominado del presidente electo Donald Trump para dirigir la agencia, podría bloquear la medida.

Aunque la regla daría acceso a millones de personas a inyectables semanales que han ayudado a las personas a perder peso tan rápidamente que algunos los han etiquetado como medicamentos milagrosos, costaría a los contribuyentes hasta 35,000 millones de dólares en la próxima década.

“Es un buen día para cualquiera que sufra de obesidad”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra, a The Associated Press en una entrevista. “Es un cambio radical para los estadounidenses que de otra manera no podrían pagar estos medicamentos”.

La norma estaría finalizada hasta enero, días después de que Trump asuma el cargo. Una coalición bipartidista de miembros del Congreso ha abogado por que los medicamentos los cubra Medicare, diciendo que podría ahorrar al gobierno miles de millones de dólares en el tratamiento de enfermedades crónicas ocasionadas por la obesidad. Aunque no está claro cuál es la posición de Trump mismo sobre la cobertura de los medicamentos para perder peso, sus aliados y elecciones para el gabinete que han prometido reducir el gasto gubernamental podrían rechazar el precio inicial.

QUIÉNES SERÍAN BENEFICIADOS

Según la propuesta, solo aquellos que se consideren obesos, alguien que tiene un índice de masa corporal de 30 o más, calificarían para la cobertura. Algunas personas ya tienen la cobertura de los medicamentos a través de Medicare o Medicaid si tienen diabetes o están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o enfermedad cardíaca.

Becerra estimó que 3.5 millones de personas adicionales en Medicare y 4 millones en Medicaid podrían calificar para la cobertura de los medicamentos. Pero las investigaciones sugieren que muchas más personas podrían calificar: los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid estiman que aproximadamente 28 millones de personas en Medicaid se consideran obesas.

Medicare, un seguro respaldado por el gobierno, no cubre productos para la pérdida de peso. Sin embargo, la regla propuesta por el gobierno de Biden reconocería la obesidad como una enfermedad que puede ser tratada con la ayuda de medicamentos.

En una audiencia en el Senado, el jefe de Novo Nordisk argumentó que se necesitaban precios más altos para garantizar un acceso más amplio a los medicamentos, pero se comprometió a reunirse con intermediarios.

El mercado de medicamentos contra la obesidad se ha expandido significativamente en los últimos años, con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobando una nueva clase de inyectables semanales como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly para tratar la obesidad.

Las personas pueden perder de un 15% a un 25% de su peso corporal con los medicamentos, que imitan las hormonas que regulan el apetito comunicando la saciedad entre el intestino y el cerebro cuando las personas comen.

El costo de los medicamentos ha limitado en gran medida su acceso a los ricos, incluidas celebridades que alardean de sus beneficios. Un suministro mensual de Wegovy cuesta 1,300 dólares y Zepbound costará 1,000 dólares. Su escases también ha limitado los suministros.

Kennedy, quien como nominado de Trump para secretario de Salud está sujeto a la confirmación del Senado, ha criticado la popularidad de los medicamentos. En discursos y en redes sociales, ha dicho que Estados Unidos no debería cubrir los medicamentos a través de Medicaid o Medicare. En cambio, apoya una amplia expansión de la cobertura para alimentos más saludables y membresías de gimnasio.

“Por la mitad del precio de Ozempic, podríamos comprar alimentos orgánicos criados regenerativamente para cada estadounidense, tres comidas al día y una membresía de gimnasio, para cada estadounidense obeso”, dijo Kennedy a un grupo de legisladores federales durante una mesa redonda a principios de este año.

El problema se está convirtiendo rápidamente en un asunto laboral también, a medida que aumenta la popularidad de los medicamentos y los empleadores equilibran los costos del programa y las necesidades de sus trabajadores.

Los resultados de una encuesta publicada el mes pasado en Health Affairs encontraron que menos de una quinta parte de las grandes empresas en EEUU.ofrecían planes de seguro médico que cubrían los medicamentos para bajar de peso.

Los medicamentos para bajar de peso como Wegovy son medicamentos inyectables de semaglutida. Los medicamentos funcionan porque imitan una hormona llamada GLP-1, que ayuda a controlar el azúcar en sangre, manejar el metabolismo de las personas y ayudarlas a sentirse llenas.

Los fabricantes de medicamentos están trabajando en docenas más de medicamentos GLP-1, estudiando sus efectos a largo plazo y explorando cómo podrían ayudar con otras afecciones.

Estudios han sugerido que este tipo de medicamentos podrían ayudar a las personas a reducir el consumo de alcohol y reducir la apnea del sueño, entre otros usos.