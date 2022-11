Recomiendan uso de mascarillas por aumento de casos de COVID-19

Con las tasas de infección por COVID-19 aumentando considerablemente desde principios de noviembre, el condado de Los Ángeles ha vuelto a “recomendar encarecidamente” que las personas usen máscaras en todos los lugares públicos cerrados.

La recomendación no cumple con un mandato de uso de máscaras, pero aún se requieren mascarillas en el interior de las instalaciones de atención médica y de atención colectiva, para cualquier persona expuesta al virus en los últimos 10 días y en los lugares donde las requiere el operador, dijo el jueves el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles.

Durante los últimos meses, el uso de mascarillas en espacios cerrados ha sido una cuestión de preferencia personal, a menos que las empresas o ubicaciones individuales decidan exigirlas.

El condado volvió a “recomendar encarecidamente” el uso de máscaras en interiores el jueves, cuando el promedio local de siete días de nuevas infecciones diarias de COVID-19 aumentó a 100 por cada 100,000 residentes, frente a 86 por 100,000 hace una semana.

La tasa de la semana anterior fue de 65 por cada 100,000 habitantes.

“Ahora se recomienda encarecidamente que todas las personas usen una máscara de alta calidad que se ajuste bien en los siguientes entornos: en espacios públicos interiores; al usar el transporte público, incluidos los autobuses, los viajes compartidos, los taxis y el transporte médico; instalaciones correccionales y de detención; y refugios para personas sin hogar y de emergencia'', dijo Davis.

Sin embargo, muchos residentes se muestran renuentes al uso de las mascarillas.

“No, realmente a mi no me preocupa, obviamente la gente aún tiene que cuidarse,especialmente aquellos que están enfermos o son débiles”, dijo Benjamim De Lira, un residente de Los Ángeles.

El aumento de la tasa de casos reflejó los aumentos constantes observados en el número de casos y hospitalizaciones informados diariamente desde principios de noviembre.

“Esto se debe a que nosotros regresamos a la vida normal que le llamamos, donde ahora ya no tenemos muchas precauciones de sanitización”, destaca el Dr. Edgar Chavez. “La gente se olvido de lavarse las manos, ya no se ponen mascarilla, ya no tienen distancia social”

El Dr. Davis dijo que el condado actualmente informa alrededor de 1,500 casos nuevos por día, frente a los 1,300 por día hace una semana y un 52% más desde el 1 de noviembre.

Señaló que los casos informados sólo representan una parte de las infecciones reales que ocurren en el condado, ya que muchos residentes confían en las pruebas en el hogar que no se informan a los funcionarios de salud, mientras que muchos más no se hacen ninguna prueba.

Los funcionarios de salud han estado advirtiendo sobre un tercer aumento invernal consecutivo de casos de COVID-19, señalando el mayor riesgo de transmisión a medida que las personas pasan más tiempo en el interior debido al clima más frío y las vacaciones de invierno.

“Ahora que estamos viendo los números de Covid que están subiendo, una vez que nosotros nos reunamos para acción de gracias, esto puede ser un aumento mucho más grande especialmente porque nos sentimos muy cómodos de no tener esas precauciones de sanitización”, dijo el Dr. Chavez.

Las autoridades de salud del condado también señalaron el jueves la amenaza continua de que surjan nuevas variantes que pueden propagarse más rápidamente de persona a persona, incluso entre aquellos que están vacunados.

Instaron nuevamente a los residentes a vacunarse o recibir el último refuerzo disponible, que está diseñado para combatir las variantes actuales de Omicron.

También insistieron en los efectos de seguridad de las máscaras, citando un estudio reciente de la Universidad de Harvard sobre los distritos escolares de Massachusetts luego del levantamiento de los mandatos de máscaras en los campus.

Según Davis, el estudio encontró que los distritos que levantan los mandatos de máscaras tenían una tasa de infección por COVID de 128 por cada 1000 personas, mientras que aquellos con máscaras tenían una tasa de 66 por cada 1000.

Instó a los residentes a tener cuidado durante el Día de Acción de Gracias y otras festividades de invierno, particularmente cuando asisten a grandes reuniones.

“Estamos agradecidos este año de tener las herramientas que nos permiten reunirnos con mucha seguridad”, dijo. “Sin embargo, significará que todos nosotros probablemente necesitaremos tomar algunas precauciones de sentido común para evitar futuras interrupciones y la propagación de enfermedades”.