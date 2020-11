Rouda acepta la derrota en disputada contienda por el Congreso en condado de Orange

El Partido Republicano reclamó este martes al menos un escaño en el Congreso para el Condado de Orange después que la Representante Demócrata Harley Rouda, en su primer mandato, admitió la derrota en la disputada contienda en el distrito 48.

Con el conteo de votos continuo desde las elecciones del 3 de noviembre, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, Michelle Steel, una republicana, seguía expandiendo su estrecha ventaja, creando una brecha que Rouda simplemente no pudo superar.

“No ganamos esta elección '', dijo Rouda, demócrata de Newport Beach, en un mensaje de aceptación. “Y aunque no es el resultado que esperábamos, nunca ha sido más importante para nuestros líderes escuchar la voz de la gente y aceptar su juicio. Lo acepto.''

Si bien admitió la derrota, Rouda criticó lo que describió como una campaña de difamación infundada de Steel, diciendo que ha contribuido a la naturaleza divisiva de la política estadounidense.

“Existe una toxicidad en la política estadounidense que amenaza la democracia misma que nos distingue del resto del mundo. Eso tiene que cambiar'', dijo Rouda. “La política que destroza a Estados Unidos y nos vuelve unos contra otros es insostenible. Lo vimos de primera mano en esta elección. Mi oponente hizo acusaciones sobre mí que eran totalmente falsas, algunas totalmente inventadas, otras distorsiones salvajes y otras arrancadas de los rincones más oscuros de Internet. O cambiamos la forma en que hacemos política, o nos cambiará para siempre a nosotros y a este país que llamamos hogar.

REP. FEDERAL DIST. 48 95% reportando

“No somos republicanos. No somos demócratas. No somos enemigos. Somos americanos. Todos nosotros. Incluso cuando no estemos de acuerdo. Y deberíamos tener un sistema político que se base en hechos, recompense la honestidad y fortalezca los lazos que nos unen, en lugar de hacerlos pedazos”.

No hubo comentarios inmediatos de Steel.

Tom Emmer, presidente del Comité del Congreso Nacional Republicano, emitió un comunicado felicitando a Steel.

“El Distrito 48 de California finalmente tiene una congresista que pone a sus electores primero'', dijo Emmer. "Espero su incansable trabajo en nombre del Condado de Orange".

Hasta el martes por la mañana, Steel tenía el 50,9% de los votos, reclamando 197.256 votos, en comparación con los 189.910 votos de Rouda, o el 49,1%. Esa es una diferencia de 7.346 votos.

Otra contienda en el condado

Un segundo contendiente republicano en otro distrito también lidera a un miembro demócrata de la Cámara de Representantes del Condado de Orange en su primer mandato.

La ex asambleísta Young Kim lidera al representante Gil Cisneros, demócrata por Yorba Linda, por 3,550 votos, 50.5% -49.5%, en la carrera por representar al 39 ° Distrito del Congreso, que consiste en partes de los condados de Orange, Los Ángeles y San Bernardino. Kim tiene 164,971 votos y Cisneros 161,421.

Quedan alrededor de 28,000 boletas para contar en el Condado de Orange, pero no se sabe cuántas son de los Distritos 39 y 48 del Congreso, dijo el jefe del Registro de Votantes del Condado de Orange, Neal Kelley.

REP. FEDERAL DIST. 39 97% reportando

Las boletas por correo con matasellos del día de las elecciones se pueden recibir hasta el 20 de noviembre y aún así se cuentan según la ley estatal.

Tanto Steel como Kim buscaban ser las primeras mujeres coreano-americanas en el Congreso.

La carrera Cisneros-Kim es una revancha de 2018, cuando Cisneros derrotó a Kim, 51.6% -48.4%, 126,002-118,391, para suceder al representante Ed Royce, republicano por Fullerton, quien ocupó el puesto de 1993 a 2019. Kim había sido miembro del personal de Royce.

Kim lideró el conteo de votos en 2018 y viajó a Washington, D.C., para recibir orientación para los miembros recién elegidos de la Cámara, solo para ser superado por Cisneros en las boletas que llegaron tarde en 2018.