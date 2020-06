Qué significa cuando manifestantes piden que recorten el financiamiento de la policía

Los manifestantes están presionando para "recortar el financiamiento de la policía" (Defund the police, en inglés) por la muerte de George Floyd y otros estadounidenses afroamericanos que han muerto tras altercados con la policía. Su canto se ha convertido en un grito de guerra, y un palo para que el presidente Donald Trump lo use contra los demócratas, ya que los describe como suaves con el crimen.

Pero ¿qué significa desembolsar a la policía? No se trata necesariamente de destripar los presupuestos del departamento de policía.

¿CUÁL ES EL MOVIMIENTO 'DEFUND THE POLICE'?

Los partidarios dicen que no se trata de eliminar los departamentos de policía o las agencias de despojo de todo su dinero. Dicen que es hora de que el país aborde los problemas sistémicos de la policía en Estados Unidos y gaste más en lo que las comunidades de los EE. UU. Necesitan, como vivienda y educación.

Los gobiernos estatales y locales gastaron $115 mil millones en vigilancia policial en 2017, según datos compilados por el Urban Institute.

"¿Por qué no podemos ver cómo reorganizamos nuestras prioridades para que las personas no tengan que estar en las calles durante una pandemia nacional?" preguntó la cofundadora de Black Lives Matter, Alicia Garza, durante una entrevista en Meet the Press de NBC.

Los activistas reconocen que este es un proceso gradual.

El grupo MPD150, que dice que está "trabajando hacia un Minneapolis libre de policía", argumenta que tal acción sería más sobre "reasignar estratégicamente recursos, fondos y responsabilidades lejos de la policía y hacia modelos de seguridad, apoyo y apoyo basados ​​en la comunidad. prevención."

"Las personas que responden a las crisis en nuestra comunidad deben ser las personas mejor equipadas para hacer frente a esas crisis", escribió el grupo en su sitio web.

¿Qué dicen los abogados?

El senador Cory Booker dijo que entiende el sentimiento detrás del eslogan, pero no es un eslogan que usará.

El demócrata de Nueva Jersey le dijo a 'Meet the Press' de NBC que comparte con muchos manifestantes el sentimiento de que los estadounidenses están "controlados en exceso" y que "estamos invirtiendo en la policía, que no está resolviendo problemas, sino que los empeora cuando deberíamos estar en un país más compasivo, en un país más amoroso".

La representante Karen Bass, demócrata por California, presidenta del Caucus Afroamericano del Congreso, dijo que parte del movimiento se trata realmente de cómo se gasta el dinero.

"Ahora, no creo que debas disolver los departamentos de policía", dijo en una entrevista con CNN. "Pero sí creo que, en las ciudades, en los estados, debemos analizar cómo estamos gastando los recursos e invertir más en nuestras comunidades".

"Tal vez esta sea una oportunidad para volver a imaginar la seguridad pública", dijo.

El presidente Donald Trump y su campaña ven el surgimiento del lema "Defund the Police" como una chispa de oportunidad durante lo que ha sido un momento político difícil. La respuesta de Trump a las protestas ha provocado una condena generalizada. Pero ahora sus partidarios dicen que el nuevo mantra puede hacer que los votantes, que de otra manera simpatizarían con los manifestantes, retrocedan ante una idea "radical".

Trump aprovechó el eslogan la semana pasada cuando habló en un evento en Maine.

"Dicen que recorten el financiamiento de la policía", dijo. "Defund. Piénsalo. Cuando lo vi, dije: '¿De qué estás hablando?' "No queremos tener policía", dicen. ¿No quieres policía? "

La campaña de Trump de 2016 se basó en la promesa de garantizar la ley y el orden, a menudo en contraste con las protestas contra su retórica que lo siguió en todo el país. Mientras busca la reelección, Trump se está preparando para desplegar el mismo argumento nuevamente, y parece creer que el llamado de "desembolsar a la policía" ha hecho que la línea de aplausos de la campaña sea aún más real para sus partidarios.

¿HAY ALGÚN EMPUJE PARA DEFINIR REALMENTE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA?

Sí, o al menos para reducir sus presupuestos en algunas ciudades importantes.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo el domingo que la ciudad trasladaría fondos del NYPD a iniciativas juveniles y servicios sociales, al tiempo que mantendría la ciudad segura, pero no dio detalles.

En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti prometió recortar hasta $150 millones que formaban parte de un aumento planeado en el presupuesto del departamento de policía.

Un concejal de la ciudad de Minneapolis dijo en un tuit el jueves que la ciudad "repensaría dramáticamente cómo abordamos la seguridad pública y la respuesta de emergencia ".

"Vamos a desmantelar el Departamento de Policía de Minneapolis", escribió Jeremiah Ellison. "Y cuando hayamos terminado, no solo vamos a volver a pegar". No explicó qué reemplazaría al departamento de policía.

¿Cómo han respondido los oficiales de policía y los sindicatos?

En general, la policía y los funcionarios sindicales han resistido durante mucho tiempo los recortes en los presupuestos policiales, argumentando que haría que las ciudades sean menos seguras.

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato de oficiales de base de la ciudad, dijo que los recortes presupuestarios serían la "forma más rápida de hacer que nuestros vecindarios sean más peligrosos".

"Reducir el presupuesto de LAPD significa respuestas más largas a las llamadas de emergencia al 911, los oficiales que piden respaldo no lo recibirán, y las investigaciones de violación, asesinato y asalto no ocurrirán o tomarán una eternidad para iniciar, y mucho menos completar", dijo el sindicato. Junta dijo en un comunicado

"En este momento, con el aumento de la delincuencia violenta, una pandemia global y casi una semana de violencia, incendio provocado y saqueo," desembolsar "la policía de Los Ángeles es la cosa más irresponsable que cualquiera puede proponer".