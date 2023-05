Ucrania dice saber ya quiénes estarían detrás del ataque con drones al Kremlin

KIEV - La inteligencia militar ucraniana negó el martes cualquier implicación de Kiev en el ataque con drones contra el Kremlin denunciado recientemente por Moscú y apuntó a la oposición de dentro de Rusia y a las distintas facciones enfrentadas dentro de las esferas de poder ruso como posibles autores del supuesto atentado.

“Hay una posición oficial de Ucrania y de los dirigentes ucranianos: no, no estamos implicados y no necesitamos algo así”, dijo el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, que añadió que Ucrania centra todas sus acciones en “la desocupación” de sus territorios invadidos por Rusia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Yusov sugirió la posibilidad de que el ataque con drones fuera lanzado por fuerzas de la resistencia contra el presidente ruso, Vladímir Putin, dentro del país, y pidió considerar también como responsable a las facciones que estarían peleándose por el poder dentro del propio Kremlin.

Yusov hizo estas declaraciones en una entrevista a la prensa ucraniana citada por la inteligencia militar ucraniana en su canal de Telegram.

Al mismo tiempo, el portavoz de la inteligencia ucraniana afirmó que no descarta que el ataque fuera una maniobra de distracción orquestada por Putin.