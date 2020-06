NBC News: Rusia habría ofrecido recompensas a talibanes por muertes de soldados estadounidenses

Funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron hace meses que una Rusia estaba ofreciendo recompensas a combatientes talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en Afganistán, entre ellas tropas estadounidenses, confirmaron tres personas conocedoras del tema a NBC News.

Las fuentes, que no aclararon qué tan confiable es la información, indicaron que la inteligencia ha sido compartida con líderes del Congreso y con el gobierno británico.

En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculado con esta trama.

La información fue reportada inicialmente por el diario The New York Times.

Luego de darse a conocer los reportes, la Casa Blanca aseguró en un comunidad que el presidente Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence, no fueron informados sobre el supuesto ofrecimiento de Rusia a milicias vinculadas a los talibanes.

De acuerdo con las fuentes del diario The New York Times, los funcionarios estadounidenses llegaron a la conclusión hace meses y la transmitieron al Gobierno, que ha discutido qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso.

"Estados Unidos recibe miles de informes de inteligencia al día y están sujetos a un escrutinio estricto", señaló la portavoz, quien recordó que la Casa Blanca "no hace comentarios rutinarios" sobre supuesta inteligencia o deliberaciones internas.

Sin embargo, puntualizó que tanto la directora de la CIA, Gina Haspel, como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pueden confirmar que "ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados".

El pacto fue firmado por el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, y el líder talibán, mulá Abdul Ghani Baradar.

El Gobierno ruso, mientras, dijo al Times no estar al corriente de ninguna acusación en ese sentido y señaló que respondería si ello se produce.

Las fuentes consultadas por el diario señalaron que la información en manos de EEUU sobre las supuestas recompensas ofrecidas por Rusia se había mantenido como un secreto muy bien guardado hasta hace poco, pero esta semana se trasladó a más miembros de la Administración y se compartió con el Gobierno del Reino Unido, cuyas fuerzas figuran entre las que habrían sido señaladas como objetivo.

El informe estadounidense estaría basado al menos en parte en interrogatorios a combatientes afganos y criminales capturados y no ofrece muchos detalles sobre el funcionamiento de las supuestas recompensas rusas, según el periódico.

Las autoridades estadounidenses creen que la operación es obra de una unidad de la agencia militar de inteligencia rusa que ha sido vinculada, por ejemplo, al caso del exespía ruso Serguéi Skripal envenenado en Inglaterra.

Dos soldados hispanos son las víctimas del reciente ataque a tropas de EEUU en Afganistán.

Esa unidad, que lleva operando más de una década, tiene el encargo del Kremlin de llevar a cabo campañas para desestabilizar a las potencias occidentales, según esos países.

El expresidente y virtual candidato demócrata Joe Biden se refirió al tema durante un encuentro virtual este sábado, al señalar que la Presidencia de Trump "ha sido un regalo" para el mandatario ruso, Vladímir Putin, y calificar de "traición" que no se tomaran medidas contra Moscú.

"Es una traición a todas las familias estadounidenses con un ser querido que sirve en Afganistán o en cualquier lugar en el extranjero", afirmó Biden, según la cadena CBNC.

Estados Unidos y los talibanes firmaron el pasado febrero un acuerdo de paz que prevé la completa retirada en un plazo de 14 meses de las tropas internacionales destacadas en Afganistán tras casi dos décadas de guerra, pero aún están pendientes de resolverse conversaciones entre los insurgentes y el Gobierno de Kabul.

La jornada sangrienta en Afganistán desató una ola de consternación y condenas.