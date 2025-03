Cuánto tiempo podría durar la recuperación del papa Francisco

El Papa fue hospitalizado el 14 de febrero tras sufrir semanas de bronquitis que le dificultaban cada vez más hablar. Varios días después, las autoridades del Vaticano dijeron que tenía una infección compleja en el sistema respiratorio que requería un tratamiento más específico.

El Papa desarrolló entonces neumonía en ambos pulmones y comenzó a recibir esteroides y antibióticos, entre otros tratamientos.

¿Qué tan grave es esto?

“Es un hombre de 88 años que ha estado en el hospital y recibiendo atención aguda durante semanas”, dijo el Dr. Andrew Chadwick, un especialista respiratorio y de cuidados intensivos en los Hospitales de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. “Eso no es una señal de que las cosas estén yendo bien”.

Chadwick dijo que cualquier ingreso de alguien de la edad de Francisco, durante tanto tiempo, es muy preocupante. “El camino por delante todavía parece accidentado”, dijo.

Los médicos de Francisco han dicho que está en condición estable, pero que su pronóstico es reservado, lo que significa que no está fuera de peligro.

¿Qué es lo que preocupa particularmente a los médicos?

La cantidad de crisis respiratorias, complicaciones y la dependencia del Papa de máquinas para ayudarlo a respirar sugieren que “la neumonía es más grave y requiere medidas de apoyo más intensivas”, dijo la Dra. Meredith McCormack, directora de medicina pulmonar y de cuidados críticos en la Universidad Johns Hopkins.

“Parece que podría no haber señales de una clara mejoría y algunos signos continuos de infección grave, como seguir necesitando oxígeno”, dijo McCormack.

Las autoridades del Vaticano dijeron que la última crisis respiratoria del Papa fue el lunes y que las cosas se han estabilizado desde entonces.

Otros médicos señalaron que cuanto más tiempo esté Francisco en el hospital, más susceptible es a otras complicaciones, como infecciones por catéteres, llagas u otro ataque de neumonía.

¿Hay alguna señal alentadora de que el Papa podría estar mejorando?

El Dr. Jeffrey Millstein, profesor clínico adjunto de medicina interna en la Universidad de Pensilvania, dijo que era bueno que Francisco no haya necesitado un respirador mecánico. Ese sería el próximo paso probable si no pudiera respirar lo suficientemente bien con el apoyo no invasivo que ha recibido hasta ahora.

El viernes, el Vaticano publicó un breve clip de audio del Papa agradeciendo a las personas por sus buenos deseos. Aunque la voz del Papa sonaba notablemente más débil de lo normal, McCormack dijo que era una señal bienvenida.

"Eso demuestra que todavía puede comunicarse de una manera significativa", dijo. "Si estuvieras con soporte vital… no podrías hacer eso".

En la grabación de audio se escucha la débil voz del pontífice que agradeció al público por sus oraciones.

¿Cuánto tiempo puede durar la recuperación?

Bastante. McCormack dijo que por cada semana que una persona pasa en el hospital, puede llevar aproximadamente un mes de tiempo de recuperación.

El Dr. Eric Schmidt, jefe de la división de medicina pulmonar y de cuidados críticos en el Hospital General de Massachusetts, dijo que la neumonía grave puede tener consecuencias duraderas.

"No es simplemente una enfermedad de los pulmones. “Realmente afecta a múltiples partes del cuerpo”, dijo, y explicó que las personas que tienen neumonía severa pueden sufrir posteriormente problemas como pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, debilidad muscular y depresión.

Chadwick, de los Hospitales de la Universidad de Oxford, dijo que los expertos esperan que el Papa pase de estar gravemente enfermo a recibir terapia de rehabilitación.

A partir de esta semana, Francisco ha estado recibiendo fisioterapia para ayudarlo a moverse, además de la fisioterapia respiratoria que había estado recibiendo para ayudarlo a respirar mejor.

“Incluso si hoy mejorara milagrosamente, es probable que necesite un período prolongado de rehabilitación”, dijo Chadwick. “El Papa probablemente tendrá que relajarse por un tiempo y reducir algunas de sus tareas normales”.