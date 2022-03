“Desencadenaría una guerra”: por qué la OTAN y EEUU se oponen a zona de exclusión aérea en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hizo un llamado “desesperado” para que Estados Unidos le ayude a conseguir más aviones de guerra y respalde la petición de decretar una zona de exclusión aérea para frenar el avance de los militares rusos.

Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha mostrado su rechazo a esta última propuesta, debido a que pondría en riesgo la posibilidad de una confrontación directa entre las dos mayores potencias nucleares.

“Una zona de exclusión aérea requeriría desplegar el ejército de EEUU para hacer cumplir, lo que sería potencialmente un conflicto directo y potencialmente una guerra con Rusia, algo de lo que no planeamos ser parte”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Moscú consideraría cualquier declaración de un tercero acerca de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como “participación en el conflicto armado”.

El mandatario ruso dijo que Rusia vería “cualquier movimiento en esta dirección” como una intervención que “supondrá una amenaza para nuestros miembros del servicio”.

Y esto es precisamente lo que EEUU quiere evitar a toda costa. "La única forma de implementar dicha zona de exclusión aérea sería enviando aviones de la OTAN a derribar aviones rusos. Esto podría llevarnos a la guerra con Rusia. No vamos a entrar en una guerra con Rusia", aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Miles de ucranianos arriesgan sus vidas todos los días para escapar de los bombardeos y ataques rusos.

QUÉ DICE LA OTAN SOBRE ESTA PROPUESTA

La OTAN anunció este viernes la decisión de no imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, argumentando que podría motivar una respuesta militar de Rusia que podría desencadenar un conflicto nuclear.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tiene la misma postura del gobierno estadounidense al argumentar que decretar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania podría llevar a una guerra en toda Europa.

“La OTAN no es parte del conflicto. No buscamos la guerra, el conflicto con Rusia. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que no haya malentendidos sobre nuestro compromiso de proteger a todos los aliados”, dijo Stoltenberg.

Unos 500,000 niños han escapado desde el inicio de la invasión rusa.

Sin embargo, para Richard Farkas, politólogo y especialista en relaciones internaciones en DePaul University, Ucrania debería dar el primer paso para su solicitud.

“Primero Ucrania debería declarar una zona de exclusión aérea oficialmente sobre su país y decirle al mundo que es su tierra y su país. Un paso importante. Segundo, pedirle a la OTAN una asistencia de una zona de exclusión aérea y finalmente y, por último, poner en el cielo de Ucrania varios aviones de combates que puedan intimidar a Rusia”, según enumeró Farkas.

Desde hace una semana, el presidente ucraniano Vladimir Zelenskyy ha dicho que una zona de exclusión aérea es clave ya que cortaría el avance de las tropas rusas hacia la capital de Kiev, cortaría el apoyo aéreo ruso y también salvaría muchas más vidas.