“No se ha cancelado”: Reina emite mensaje de unidad en víspera de la Pascua

La reina Elizabeth II del Reino Unido ha reconocido que la fiesta de la Pascua cristiana "será muy diferente" este año por las medidas de distanciamiento social pero invitó a los británicos a mantener la tradición y dijo: "sabemos que el coronavirus no nos vencerá".

La monarca de 93 años ha difundido este Viernes Santo un mensaje de audio a la nación grabado en el castillo de Windsor (al sur de Londres), donde permanece aislada en cumplimiento de las restricciones impuestas por la pandemia.

En el que se considera su primer discurso por estas fechas, la Reina, que es jefa del Estado y cabeza de la Iglesia de Inglaterra, dice que, pese a los retos actuales, "la Pascua no se ha cancelado" y de hecho "es más necesaria que nunca".

La monarca, que el 21 de abril cumple 94 años, insta a celebrar la Pascua, si bien respetando el distanciamiento que permite "mantener a salvo a los demás", e insta a sentir esperanza rememorando la resurrección de Cristo.

"Tan oscura como la muerte puede ser, en particular para aquellos que sufren un duelo, la luz y la vida son más grandes", ha señalado en su breve discurso.

"Que la llama viva de la esperanza de Pascua sea una guía firme ante el futuro", declaró, antes de felicitar la Pascua a las personas de "cualquier credo".

El inusual mensaje de la soberana se produce menos de una semana después de que ofreciera un discurso televisado para infundir ánimos ante la actual pandemia, y cuando las cifras de muertos por COVID-19 en este país asciende a 9,875, según el último recuento oficial.

Aquí su mensaje completo:

“Muchas religiones tienen festivales que celebran la luz venciendo a la oscuridad. Estas ocasiones a menudo van acompañadas del encendido de velas. Parecen conectar con todas las culturas y atraer a personas de todas las religiones y no le pertenece a solo una. Se encienden en pasteles de cumpleaños y se usan para marcar aniversarios familiares. Cuando nos reunimos felices alrededor de una fuente de luz, nos une. A medida que va cayendo la noche del sábado antes del día de Pascua, muchos cristianos normalmente encenderían velas juntas. En la iglesia, una vela encendida se pasaría a otra, extendiéndose lentamente y luego más con más rapidez a medida que se encienden más velas. Es una forma de mostrar cómo la buenas noticia de la resurrección de Cristo ha sido transmitida desde la primera Pascua por cada generación hasta ahora. Este año, Pascua será diferente para muchos de nosotros, pero al mantenernos separados mantenemos otros a salvo. Pero pascua no se cancela, de hecho, es más necesaria que nunca. El descubrimiento del Cristo resucitado en el primer día de Pascua dio a sus seguidores una nueva esperanza y un nuevo propósito, y todos podemos coger algo de este (mensaje). Sabemos que el coronavirus no nos vencerá. an oscura como la muerte puede ser, en particular para aquellos que sufren un duelo, la luz y la vida son más grandes. Que la llama viva de la esperanza de Pascua sea una guía firme ante el futuro. Les deseo a todos de todas las religiones y denominaciones una Pascua bendecida".