“Estoy agradecido con él”. Migrante alega que intervención del Papa Francisco lo salvó de la deportación

Mario Vargas dice que es un milagro que aún se encuentre en Estados Unidos. Hace 11 años, su Jersey viajó al Vaticano con una comitiva pro inmigrante que buscaba pedirle al Papa Francisco que intercediera ante el presidente Obama por una reforma migratoria.

Jersey Vargas, quien tenía 10 años en esa época, logró que el sumo pontífice leyera una carta en la que le pedía que ayudara a su padre, quien permanecía en detención migratoria desde hacía 2 años.

Días después, Mario Vargas fue liberado bajo fianza.

"Si no hubiera habido gente que hubiera ayudado a mi papá, yo no hubiera estado aquí hoy".

“El Papa intervino para que yo no fuera deportado”, dice Vargas. “Estoy agradecido con la vida y con él, porque él también tuvo un apoyo que me dio y me siento triste por lo sucedido”.

Su caso migratorio todavía no está resuelto. Sin embargo, como muchos inmigrantes, mantiene en su corazón los mensajes de aliento que les daba el Papa para no rendirse en su lucha por conseguir un estatus legal en Estados Unidos.

Durante una entrevista con la cadena Telemundo en 2023, el Papa Francisco enfatizó la necesidad de proteger al migrante.

“Acoger al migrante. Y esto no lo digo yo, lo dijo una persona mucho más importante que yo. Lo dijo Dios y lo dio como mandamiento”, dijo el pontífice en esa oportunidad.

El Papa habló, en múltiples oportunidades, sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Incluso lo mencionó al vicepresidente JD Vance, un día antes de fallecer.

Muchos esperan que el próximo Papa continúe su legado.

Leticia Ibarra de la Asociación Católica de Líderes Latinos habló con Telemundo 52 sobre lo que significa la muerte del Papa Francisco para los latinos en California.

“Es algo extraordinario. Ojalá que el próximo Papa sea algo así porque él se unió ciertamente a sus ovejas y ese es un ejemplo para nosotros”, dijo el padre Luis Estrada, de la parroquia del Ángel Guardián en Pacoima.

El padre Estrada viajó a la capital del país con grupos defensores de los inmigrantes durante la visita del Papa en el 2015. Ver su compromiso con los indocumentados , dice que sembró en él, la semilla para seguir esa misma lucha

“La comunidad no se va a quedar sola. El ya dejó bien marcada su huella en el corazón de sus líderes que somos nosotros, sus sacerdotes. Ahora estamos buscando medios de cómo ayudar”.