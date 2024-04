España en suspenso tras anuncio de posible renuncia de su presidente

BARCELONA, España — El presidente Pedro Sánchez dejó a España en suspenso al anunciar que considera dimitir a raíz de lo que considera una campaña de desprestigio contra su esposa.

Sánchez, quien ejerce el cargo desde 2018, asombró a la nación al anunciar que cancelaba todos sus eventos oficiales hasta la próxima semana, cuando revelará sus planes futuros.

El anuncio ocurrió horas después de que un juez provincial de Madrid accedió a evaluar acusaciones de corrupción lanzadas por un grupo derechista contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Aquí los aspectos más importantes sobre la potencial crisis política en España, la cuarta mayor economía de la Unión Europea:

¿QUÉ OPCIONES TIENE SÁNCHEZ?

La gran pregunta es qué decidirá Sánchez, de 52 años y uno de los líderes socialistas de mayor tiempo en el gobierno en Europa, el lunes. Sus opciones parecen ser:

— Renunciar: Si Sánchez renuncia, el rey Felipe VI tendrá que consultar con líderes de los partidos representados en el Congreso de los Diputados para ver si algún político puede granjear el apoyo necesario para formar gobierno. El partido de Sánchez podría permanecer en el poder, pero ninguno de sus colegas cuenta con su carisma y respeto.

— Voto de confianza: Sánchez podría decidir enfrentarse a un voto de confianza en la Cámara Baja, que podría ganar con mayoría simple en base al respaldo que ya tiene. Este podría ser un paso estratégico antes de las elecciones en Cataluña en mayo y las del Parlamento Europeo en junio.

— Elecciones tempranas: Sánchez podría convocar a elecciones anticipadas, pero el Parlamento no podría ser disuelto antes del 29 de mayo, a fin de cumplir con el mandato constitucional según el cual debe pasar un año desde la última disolución del parlamento por parte del presidente.

Las tres opciones dejarían en suspenso los grandes proyectos legislativos, incluyendo un plan controversial de reconocer el estado de Palestina, un acuerdo con Gran Bretaña sobre el estado de Gibraltar y uno para dar amnistía a separatistas catalanes que lanzaron una campaña independentista en 2017.

¿QUÉ DICE LA CARTA DE SÁNCHEZ?

La carta de cuatro páginas Sánchez dice que él necesita tiempo para reflexionar sobre su futuro. Es la primera vez que un mandatario español hace eso.

La carta sorprendió a muchos observadores políticos por su contenido íntimo y emocional para un líder que siempre luce confianza y entereza y, como es típico en Europa, mantiene a su esposa y sus dos hijas lejos de la luz pública.

“Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”, señaló. “Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay persona. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”.

EL CASO CONTRA LA ESPOSA DE SÁNCHEZ

Horas antes de la publicación de la carta de Sánchez, un juez accedió a examinar acusaciones de corrupción contra Gómez, lanzadas por un grupo con un historial de presentar demandas principalmente para causas derechistas. La demanda está basada en reportes de prensa. El jueves, el fiscal regional de Madrid recomendó desestimar la causa.

La corte basada en Madrid eventualmente desestimará la demanda o abrirá una investigación plena con miras a un juicio. Pero ahora tiene la potestad de convocar a personas a declarar, lo que podría causar más vergüenza para Gómez. Gómez no ha sido imputada de delito alguno.

El juez accedió a examinar acusaciones de que Gómez usó su posición para influir en acuerdos de negocios. La corte no dio más información y señaló que la causa está bajo secreto sumarial.

Hace poco, la agencia española a cargo de reportar conflictos de intereses desechó una denuncia del Partido Popular contra Sánchez según la cual Gómez había influido en su esposo en una decisión relacionada con una aerolínea.

Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público y mantiene un bajo perfil político. Estudió mercadeo y ha estado involucrada en proyectos de recaudación de fondos y organizaciones no gubernamentales.

Las acusaciones contra Gómez fueron lanzadas por un grupo llamado Manos Limpias.

¿QUÉ SE SABE DE "MANOS LIMPIAS"?

Manos Limpias se describe como un sindicato, pero su principal actividad es una plataforma que persigue casos judiciales. Muchos han estado vinculados con causas de derecha. Actúa como “acción popular”, una peculiaridad de la ley española que permite a los individuos o entidades participar en algunos casos penales, incluso cuando no se han visto afectados directamente por el acusado.

Muchas de las demandas presentadas por Manos Limpias han sido vinculadas a causas derechistas contra políticos de izquierda, y la mayoría no prosperan. Pero sí estuvo involucrado en un caso legal que terminó en la declaración de culpable del yerno del exrey Juan Carlos y que obligó a su hija la princesa Cristina a ir a tribunales antes de ser exonerada.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, perteneció a un partido ultraderechista en las décadas de 1980 y 1990. El mes pasado, ganó una apelación en el Tribunal Supremo luego que otra corte lo declaró culpable de ser parte de una red de extorsiones.

El jueves, Manos Limpias emitió un comunicado a la agencia de noticias española EFE diciendo que sus alegatos contra Gómez son totalmente basados en reportes de prensa.

Si bien muchos políticos han declarado su apoyo a Sánchez, el PP sostiene que su decisión no es más que una maniobra política para ganar tiempo y recabar respaldo.

Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, indicó que la decisión de Sánchez se ajusta a su imagen de mantenerse en el poder haciendo lo inesperado.

“Esto encaja en el estilo Sánchez, que es este estilo de pagar patadas al tablero”, dijo Bartomeus a The Associated Press.