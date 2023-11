Empleado de la ciudad de Los Ángeles logra salir de la zona de guerra de Gaza

Un empleado de la ciudad de Los Ángeles atrapado en Gaza durante semanas fue evacuado esta semana a Egipto, una de los cientos de personas que pudieron escapar de la violencia y la miseria de la zona de guerra por primera vez en tres semanas.

Sohail Biary, de Simi Valley, estaba visitando a su familia en Gaza cuando estalló la guerra tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Había estado allí durante casi un mes de violencia y devastación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Me siento aliviada de anunciar hoy que el empleado se encuentra ahora a salvo en un país vecino y fuera de la zona de guerra”, dijo el jueves la alcaldesa Karen Bass. “Personalmente quiero agradecer a Tom Pérez y a la administración Biden, al senador Alex Padilla y a la congresista Julia Brownley por trabajar con nosotros para llegar al resultado de hoy. Esperamos darle la bienvenida a casa a nuestro colega”.

La incursión terrestre ya comenzó.

Biary, de 53 años, es supervisor de distrito del Departamento de Servicios Generales de la ciudad. Bass dijo que había estado en contacto regular con el hijo de Biary, quien dijo que su padre viajó a su ciudad natal de la ciudad de Gaza antes de la guerra para visitar a su madre.

“Vino aquí sin nada y comenzó una vida aquí”, dijo Khalid Biary al Ventura County Star sobre su padre, y agregó que su padre buscó asilo en Estados Unidos hace 30 años y se mudó al condado de Ventura.

Biary fue uno de los casi 400 civiles atrapados en Gaza que pudieron escapar de la zona de guerra cruzando la frontera de Rafa.

“Ha sido una fuente de tremenda confusión y dolor hablar con su hijo”, dijo Bass. “Su padre había ido al norte de Gaza a visitar a su madre, y cuando le dijeron que evacuara, lo hizo hacia el sur. Fue a Rafa y luego no pudo cruzar la frontera”.

Los evacuados son las primeras personas que abandonan Gaza, además de cuatro rehenes liberados por Hamás y otro rescatado por las fuerzas israelíes. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que entre los que se marcharon había ciudadanos estadounidenses.

Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que esperaban que más estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros salieran de Gaza en los próximos días. Según se informa, se estaban manteniendo conversaciones entre Egipto, Israel y Qatar, que ha estado mediando con Hamás.

Esto en el comienzo de la segunda fase de la guerra, según Israel.

A media tarde del miércoles, 335 titulares de pasaportes extranjeros abandonaron Gaza a través del cruce de Rafah hacia Egipto, dijo Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad Palestina de Cruces.

Setenta y seis pacientes palestinos, junto con sus acompañantes, han sido evacuados para recibir tratamiento en Egipto, dijo Abu Omar. Egipto ha dicho que no aceptará una afluencia de refugiados palestinos por temor a que Israel no les permita regresar a Gaza después de la guerra.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.