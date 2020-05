Detienen al “médico de los famosos” que ofrecía la cura contra COVID-19

Buenos Aires - La policía argentina detuvo a Rubén Mühlberger, conocido como el "médico de los famosos" por varias irregularidades que "atentan contra la salud de los clientes", informaron a Efe fuentes oficiales.

El doctor, que era un habitual en la televisión argentina y atendió a celebridades como el exfultbolista Diego Maradona y el cantante Charly García, ofrecía también un tratamiento contra el COVID-19, y su detención se produjo después de que la policía recibiera varias denuncias por "irregularidades" en la clínica que ostenta en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.

Oficiales de la policías hicieron una inspección en las instalaciones en la que encontraron medicamentos vencidos de fecha 2014 y 2015, "los cuales comercializaba y realizaba trabajos invasivos".

Además la clínica no contaba con la habilitación necesaria para operar en el marco del aislamiento social obligatorio que rige en el país desde el pasado 20 de marzo y en ella se encontraban "médicos de nacionalidad venezolana los cuales no se encuentran registrados ni habilitados en el país".

En plena pandemia, el médico dijo en una entrevista en un programa de televisión que tenía "la fórmula" contra el coronavirus, tras explicar que había asistido a varios congresos en los que se habían mencionado "cócteles antivirales".

Días después, imágenes tomadas supuestamente en su consultorio en el que se ofrece "la antiviral del COVID-19" empezaron a circular en las redes sociales.

El abogado de Mühlberger, Antonio Ríos, afirmó que el delito que se le imputa "no amerita tener detenido al doctor".

"Es muy poco lo que sabemos. Tampoco sabemos quién hizo la denuncia. Ayer estuve en el allanamiento y me tuve que retirar. Son penas de dos a seis años, delitos excarcelables, lo cual no amerita tener detenido al doctor", destacó en declaraciones a Canal 13.

Ríos afirmó que "la cínica no estaba funcionando" por lo que no tenía pacientes.

"El doctor está totalmente sorprendido con esto. Estuve ayer reunido con él hasta última hora. La clínica no estaba funcionando, no había pacientes. De hecho cuando llegó la policía, él los invitó a pasar. Yo me tuve que retirar del establecimiento durante el allanamiento así que desconozco que encontraron", manifestó.

Mühlberger saltó a la fama por atender a varios personajes televisivos del país, y en 2016 ofreció a Maradona un tratamiento para perder peso, uno de los principales servicios que ofrecía, junto a prácticas "antiedad".