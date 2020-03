Desgarrador relato de joven madre con coronavirus: “no se arriesguen”

Una mujer británica que padece coronavirus difundió una advertencia a través de sus redes sociales: “no se arriesguen”.

En el video de casi dos minutos, Tara Jane Langston, una madre de 39 anos, relató su experiencia desde la cama del hospital Hillingdon en Londres.

"Cualquiera, si alguien está pensando (en) arriesgarse, solo mírenme. Estoy en cuidados intensivos. No puedo respirar sin esto. Han tenido que coser eso en mi arteria, Tengo (una) cánula, otra cánula y un catéter”, dijo la mujer.

“En realidad ahora estoy diez veces mejor qué estaba antes, ni sé. He perdido la cuenta de los días”, agregó la mujer con la voz entrecortada.

“Si alguien todavía fuma, apaga los cigarrillos, porque te digo que ahora que necesitas tus *** pulmones y, por favor, ninguno de ustedes, arriesgarse. Lo digo en serio. Porque si se empeora entonces terminarán aquí, ¿okay?”

La joven madre grabó el video para enviar a sus compañeros de trabajo, según su esposo, Richard. Dijo que es una mujer saludable, que no fuma y suele ir al gimnasio, pero aun así “tuvo mala suerte”.

“Gracias por todos sus encantadores mensajes. Realmente lo aprecio… y mi cuerpo está luchando contra esto. No he visto a Richard, no he visto a las niñas desde el viernes, y voy a luchar contra esto. Así que una vez más, no te arriesgues”.