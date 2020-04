Miles de contribuyentes esperan el cheque de estímulo

Los cheques de ayuda por la pandemia del coronavirus ya están llegando a las cuentas bancarias de millones de personas. sin embargo, no todos han recibido los tan esperados pagos de impacto económico de hasta 1,200 dólares por persona o 2,400 por casados.

"Iban a mandar 500 dólares por cada hijo, yo revise mi cuenta de banco ayer y no tengo nada", dijo Lucero Salguero quien espera la ayuda económica.

Lucero está entre los miles de contribuyentes que ingresó al portal virtual del servicio de recaudación interna, colocando su número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección y código postal para verificar si va a recibir el alivio tributario. "Pongo mi información que me esta pidiendo y dice que no está disponible", dijo Salguero.

Un mensaje de "estado de pago no disponible" asegura el servicio de rentas internas podría indicar que la agencia no ha determinado su elegibilidad. La razón podría ser que no declaró sus impuestos en el año fiscal 2018, o como Lucero hizo recientemente su declaración del 2019.

"Frustrante, ha sido un stress para mi esposo y para mi porque los dos estamos pensando que pagamos lo de este mes, pero que va a pasar el que viene", dijo Salguero. Según el servicio de rentas internas, los contribuyentes también deben cerciorarse que el reembolso tributario más reciente fue depositado en su cuenta bancaria y no en la del preparador. "si el dinero desapareció o no lo recibió todo, entonces llamé al banco para preguntar que paso", dijo Lauren Saunders, directora asociada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

Los contribuyentes que tengan cuentas pendientes con los deudores también podrían ver el alivio tributario retirado de sus cuentas asegura el centro nacional de derecho del consumidor. "Si uno tiene deudas en colección el dinero puede desaparecer de su cuenta de banco", dijo Saunders.

Y si tiene un saldo negativo en su cuenta bancaria los bancos podrían retirarle los fondos, debido a que el departamento del tesoro no puso restricciones a los pagos de impacto económico.

El centro nacional de derecho del el consumidor recomienda llamar a su congresista local si los deudores, le retiraron la ayuda económica de su cuenta o consultar con un abogado.