Vicente Fernández cumple 24 días en terapia intensiva; su estado es “estacionario”

GUADALAJARA - El estado de salud de Vicente Fernández es "estacionario", aun cuando se mantiene muy estable cuando cumple 24 días de permanecer en terapia intensiva en un hospital de esta capital.

Arturo Gómez, uno de los médicos que atiende al intérprete de música mexicana, explicó que por su condición de salud que le impide deglutir, el viernes por la noche se le practicó un procedimiento llamado gastrostomía, lo que permite alimentarlo de forma directa al estómago.

"Queríamos darle confort al retirarle la sonda nasogástrica", dijo el médico en lo que fue el último reporte a medios de manera presencial. A partir de ahora, se informará de manera escrita, cada tres o cuatro días", a través de la oficina de prensa del cantante.

"El Charro de Huentitán" sufrió una caída mientras estaba en su dormitorio en su rancho Los Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara, y tuvo una lesión raquimedular en la columna cervical.

Pero después, los médicos revelaron que tenía una condición diagnosticada como polirradiculoneuropatía (que según la ciencia es síndrome de Guillain-Barré).

Como efecto de esa condición, el intérprete de 81 años, tiene dificultad para deglutir y para respirar, por lo que aún tiene un ayuda mecánica que, dijo el médico Gómez, podría ser retirada a medida que permanezca más tiempo respirando de forma autónoma.

De acuerdo con el médico, las funciones orgánicas del cantante se mantienen estables, sin infecciones, por lo que ahora lo más importante para los especialistas que lo atienden es enfocarse en la rehabilitación, que será con tiempo indeterminado.

SIN RIESGOS DE SEGURIDAD

El médico Ever Rodríguez, director del Hospital Country 21 donde permanece el paciente, desmintió versiones que circularon hace días en el sentido de que un desconocido había vulnerado la seguridad del hospital para llegar hasta el área donde está Vicente Fernández.

"Eso no es cierto. No ocurrió así. Nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes, no solo con el señor Fernández, son las adecuadas".